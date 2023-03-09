警扮工程人員勘察攻堅　移工帶書往外逃...原來「內有貓膩」

記者林悅／台南報導

台南市警善化分局執行第8波安居緝毒專案，破獲毒品咖啡包分裝場及大量毒品，現場查獲7名外籍移工，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

▲台南市警善化分局執行毒品查緝，破獲毒品咖啡包分裝場及大量毒品，現場查獲7名外籍移工，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）





善化警方2022年底接獲情資，有外籍移工販賣毒品，經報請台南地檢署宙股王宇承檢察官指揮偵辦，歷時4個月蒐證，於7日持拘票、搜索票會同移民署南區事務大隊台南市專勤隊共同查緝。

警方變裝工程人員勘察當地地形後強勢攻堅，而外籍移工竟抱著書外往逃竄，原來將將大量安非他命藏於外觀像是書本的置物盒內，當場查獲越南籍外籍移工7人（其中4人為失聯移工、1人逾期居留）到案，並查扣第二級毒品安非他命約410公克、第三級毒品甲基卡西酮粉末約1000公克、毒品咖啡包218包、喵喵（膠囊）毒品500粒、咖啡包分裝設備1批、贓款29萬餘元等證物，全案依法移送歸案。

打擊毒品犯罪是當前政府傾全力投入的重點工作，也是國人高度關心的問題，施用毒品不僅殘害自身健康，販售毒品更是萬國公罪。善化分局呼籲外籍移工千萬不要以身試毒，否則辛苦來台工作不僅無法造福家人，更是觸犯法網，須擔負刑責且遭強制驅逐出國，對身體健康更是禍害無窮。