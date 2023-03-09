2移工酒駕被逮裝傻...只會1句「I don't know」　警出奇招破解

▲兩名外籍移工酒駕卻互推對方是駕駛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓區兩名外籍移工6日凌晨3時許，共騎一輛機車在街頭呼嘯而過，員警發現將兩人攔下，兩人身上都散發濃厚酒味，員警準備酒測時，兩人竟然互推是對方騎車，讓警方也是一頭霧水，最後員警調閱密錄器畫面，順利找出酒駕的男子，依法送辦。

楠梓警分局翠屏所員警6日凌晨3時許，在楠梓區群益路執行酒駕攔檢勤務時，發現有兩人滿臉通紅騎著一台台機車，竟從員警前呼嘯而過，警方懷疑是酒駕，於是尾隨上去。

▲兩移工騎機車在員警前呼嘯而過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

騎車的兩名男子見員警尾隨，還闖紅燈右轉加速逃逸，最後員警在大學七街上發現兩名男子蹤影，隨即上前攔查，經查為菲律賓籍傑男及瑪男，兩人面對警方盤問一直説「I don’t know、I don't know」，2人也都否認是自己騎車。

而身穿黃衣的傑男一直遠躲閃避，並裝傻聽不懂英文，一直用菲律賓語對話，此時移工宿舍舍監剛好出現幫忙翻譯，警方先行使用酒精檢知器檢測瑪男顯示有酒精反映，不久後再檢測傑男，發現兩人皆有酒精反映，兩人皆不肯承認誰騎車，又無法判別是另一人所騎，員警只好將兩人都帶回派出所查證，警方以秘錄器回放後，發現身穿黃衣的男子就是騎車的傑男，讓傑男百口莫辯。

傑男經酒測值達0.45毫克，偵訊後依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦，另後座33歲乘客瑪姓男子依道路交通管理處罰條例第35條8項告發。