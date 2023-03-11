Toyz經紀人老婆「假冒館長助理」問國稅局資料遭抓包　館長怒炸

▲館長痛罵Toyz，並貼出Toyz經紀人對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook飆捍、YouTube館長惡名昭彰）



記者董美琪／綜合報導

館長近日因Toyz一句「賣貼牌的東西一大堆」，讓他決定要提告，10日晚間更爆料指出「Toyz經紀人的老婆」竟謊稱是館長公司助理，報成吉思汗的統編，打電話到國稅局查稅籍資料。館長氣得說這樣的行為實在太惡劣。對此，Toyz經紀人瑞斯Reiss也已經打電話承認是他們打的。

「這就叫賊星該敗」館長10日晚間憤怒開直播，直指Toyz經紀人的老婆居然假冒是成吉思汗公司助理，打電話到國稅局查詢稅籍資料，因國稅局回撥電話確認，因而讓事情被揭發。

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館長氣罵根本詐欺，「到底是怎麼樣惡劣的作風，偽造我們員工身分去要我們公司資料，你們是詐欺集團嗎？這犯法的你知道嗎？我跟你吵架就算了……」，並跟網友說「這就是你們原諒一個販毒詐欺的，你們以為他會改……。」館長指出，對方是針對自己的便當店及保健品而做出這種行為。

對此，Toyz的經紀人瑞斯Reiss坦承有做這些事，並解釋因為有很多「館黑」爆料，所以才想去查證，盼大事化小，不是故意假冒，原本只是要問稅籍登記資料查詢是否可以賣便當，因稅務員問統一編號時，才脫口說了成吉思汗的統一編號。

館長表示，「Toyz你要大事化小，小事化無，可以！你在你的直播上面誠懇地跟我們公司道歉，解釋為什麼你經紀人的老婆要到國稅局要成吉思汗公司資料」、「你跟全台灣解釋一下，你為何要做這種詐欺的行為」、「連偽裝身分去套人家的資料，你都做得出來？竟然要在台灣生活，為什麼不守法守紀？」