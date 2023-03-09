館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」！照片曝鄉民看傻：我房間等級

▲館長指出，豬肉烘乾的地方是無塵室。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢投下千萬元，開「TRUE飯」便當店，跨足餐飲業，其中招牌「脆皮燒肉飯」要價220元，被外界酸賣太貴，他為此公開製作過程，豬肉要吹冷氣+電風扇，東西都是真材實料，就有網友問「會不會有灰塵？」館長則回「我們那個類似無塵室」。

有網友在PTT發文，「館長親回衛生疑慮：我們那個是無塵室」，館長日前開直播，一一解答網友對於便當的任何疑問，透露豬肉製作過程繁瑣，要醃製、烘烤、靜置、吹冷氣，未來也會購入大型工業電扇，加速豬肉風乾。

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就有網友指出「不是無塵室，吹久了都是灰塵」，館長一邊點頭一邊回應「沒有，我們那個是，那個就是類似無塵室，類似」。接著，原PO貼出館長先前公開的照片，風乾豬肉的地方，看起來就像是一般住宅，豬肉一條一條被吊在衣架上，底下鋪著紙箱接油，旁邊還有台電風扇，與他認知的無塵室差很多，「這間無塵室大概是什麼水準？」

▲▼網友留言狂酸。（上圖翻攝自館長惡名昭彰YT／下圖翻攝自PTT）

貼文一出，網友狂酸，「重新定義無塵室」、「跟我家狗睡的地方好像」、「長得跟我大學套房8成像，原來我天天睡在高科技廠房裡」、「窗戶關起來就是無塵室？」「當人沒看過無塵室」、「就說乾淨無虞就好了，鬼扯」、「你員工有穿無塵衣嗎？」「下次就請台積電去那邊生產晶圓了」、「地板鋪紙箱的無塵室是三小？我在竹科還真沒看過」、「無塵室又不能有紙箱」。

另外，關於「脆皮燒肉便當」的肉量，館長透露，因為許多人提到太貴、肉太少，因此決定增加肉量，原本豬肉重量為4兩重，增加到5兩重，價格仍維持220元，「會持續調整便當的份量，未來豬肉漲價，價格也會跟著漲」。

他坦言，肉量增加之後，毛利大概還有3成，要維持店租還有人事成本，「相當危險」，只希望大家可以吃得開心，吃得滿意，「每天賣800顆還是可以賺錢，一年就可以回本，薄利多銷」。