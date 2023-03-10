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Toyz嗆「賣的東西都是垃圾」　館長1原因要告了！

記者黃翊婷／綜合報導

知名實況主Toyz日前隔空槓上館長陳之漢，直指館長就是萬年套路，「館長賣的東西都是垃圾，賣貼牌的東西一大堆」。對此，館長9日在直播中表明，廠商都很不爽也直持他提告，為了捍衛商譽，他將對Toyz提出告訴。

▲▼Toyz開嗆館長。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

▲Toyz批評館長「賣的東西都是垃圾」。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

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Toyz在直播中提到，館長電商都是萬年套路，「全部東西都要冠一個MIT、台灣價值進去，整天說人家品牌的東西全部都是垃圾，你（館長）的東西就是全台最頂，這個套路要用幾年啊？」、「館長賣的東西都是垃圾，賣貼牌的東西一大堆」。此話一出，掀起雙方粉絲論戰。

館長表明要告Toyz。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰、Toyz）

▲館長將對Toyz提告。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

對此，館長9日在直播中回擊，表示與他合作的公司，一些生技廠、衣服商、襪子商大家都很賭爛（不爽），「我從來沒有把人家品牌拿出來，放在上面、放在鏡頭前面，公開去做比較」，雖然比較有任何問題當然可以講，但不能說別人的產品是垃圾或貼牌貨，為了維護商譽，他和廠商一致決定對Toyz提出告訴。

館長接著說明，這些廠商不只做他的東西，全台灣都有，Toyz的言論傷害了台灣廠商真的太過分，若是針對他罵就算了，但再放任Toyz「吹噓」下去，受傷害的是廠商和員工，至於貼牌貨爭議，他希望Toyz拿出實質證據，「我要做垃圾東西，我早就做一堆大陸東西賣各位了」，合作廠商和產品被罵，他如果不出來捍衛權益，「讓跟我買過東西的33萬會員情何以堪？」

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