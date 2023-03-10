遊客爬「通往天堂的階梯」斷裂濺血！藝術家不想修了：問題會再發生

▲「通往天堂的階梯」藝術品發生斷裂意外，遊客未注意「禁止攀爬」警示牌而重摔。（圖／Facebook／南迴藝術季 Nanhui Art Project）

記者林育綾／台北報導

台東知名打卡景點「通往天堂的階梯」8日發生倒塌意外，一名女遊客不顧警示牌攀爬，造成階梯斷裂，女子當場重摔、頭部血流如注，已送醫急救。該作品共同創作者周聖賢今（10）日無奈表示，「不想再修復和重製，因為問題還是會一樣發生。」

「通往天堂的階梯」位於台東縣大武鄉南濱休息區，是2021年台東縣政府「南迴藝術季」的裝置藝術作品之一，由南非藝術家Strijdom van der Merwe與台東藝術家周聖賢創作，作品打破了地域限制，透過錯視的手法，用二維的視覺結構創造三維空間的錯覺，「天梯」彷彿帶著觀眾的視線，不斷向遠方延伸，直至世界的另一端。

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該作品自2021年6月展出後，因獨特的階梯設計加上前方的無敵海景，成為熱門打卡點。不過作品本身無法承載攀爬重量，也特地設置「禁止攀爬」的告示牌，卻有許多遊客依然無視警告，攀爬的脫序行為不斷發生。

▲遊客不顧警告牌攀爬，重摔噴血，階梯也斷裂倒塌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

直到8日發生階梯斷裂的意外，一名女遊客疑似未注意「禁止攀爬」警示牌，手腳並用爬上階梯拍照卡打，不料下方因鏽蝕，不堪負重而斷裂，女遊客也因此重摔在地，人還被階梯造景壓住。警消獲報到場，發現女遊客頭部、小腿分別有10公分、3公分的傷口，且血流如注，於是立刻將人送上救護車，後續到台東馬偕醫院急救，所幸人意識清醒、無生命危險。

《ETtoday新聞雲》記者掌握，台東縣府對此事件處理態度相當和善，不但未向該女索賠，反而還幫忙支付醫療費用，並包了一個大紅包給女客壓驚，而紅包內金額有多少，相關人員則不願透露。後續「通往天堂的階梯」作品是否會修復，或是就此移除，縣府也將與藝術家討論後再做決定。

而藝術家周聖賢在今日無奈回應，從開展以來就不斷聽聞有攀爬的情形發生，但當初創作這個作品，本身就不是給人攀爬的。由於已經放置警示牌，盡了警告責任，沒想到如今最不想看到的意外還是發生了。至於是否要修復或重置？他表示不想修理，「就算修理或重製，問題還是一樣會發生。」