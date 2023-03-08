台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔噴血　居民嘆：講不聽

▲台東天堂階梯斷裂倒塌，女客違規攀爬重摔噴血。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、柯振中／台東報導

台東知名打卡景點「通往天堂的階梯」8日發生倒塌意外，一名女遊客違規攀爬該處景點，導致階梯斷裂、女客也重重摔在地上，頭部血流不止。警消獲報後，立刻前往現場，將人送到醫院治療，至於詳細原因為何，仍待進一步釐清。

台東縣大武鄉南濱休息區的「通往天堂的階梯」2021年6月間設立，整體設計採用鋼骨結構、為從下到上寬度愈來愈窄，這處景點因為獨特的階梯設計爆紅，許多遊客也因此爭相到場打卡。

不過，因為台東冬夏溫差大，且還有海風，創作團隊為了民眾安全，在作品說明處列出相關安全警語告示，提醒民眾不要攀爬，豈料8日發生了階梯斷裂的意外。

▼女客違規攀爬通往天堂的階梯，結果階梯斷裂。（圖／記者楊漢聲翻攝）



該名女遊客疑似沒有注意到「禁止攀爬」的告示，在階梯上玩樂時導致階梯鏽蝕處不堪重負斷裂，女遊客也因此重摔在地，人還被階梯造景壓住。

警消獲報到場，發現女遊客頭部、小腿分別有10公分、3公分的傷口，且血流如注，於是立刻將人送上救護車，後續到台東馬偕醫院急救，所幸人意識清醒、無生命危險。

縣府文化處表示，目前已派同仁巡檢，並在階梯處拉起了封鎖線，接下來會對轄區內的裝置藝術全面檢修，避免旅遊安意外再度發生。

對此，當地居民表示，該處景點明明設有禁止攀爬的告示牌，卻有許多遊客喜歡爬上去，結果現在階梯斷了，還有遊客受傷，也沒有辦法去怪別人，只能說是不幸中的大幸、至少人沒事。