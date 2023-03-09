礁溪老爺酒店地下室火警　438疏散旅客今晚費用全免

▲消防員冒著濃煙進入礁溪老爺酒店地下室灌救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪老爺酒店，今（9日）晚7時零3許傳出火警意外事件，地下廚房廚師熟餁餐點時，疑似油鍋火太大，引燃爐具上方積有油漬的排煙管，排煙管起火冒濃煙，飯店緊急疏散438旅客與員工，疏散旅客今晚費用全免。宜蘭消防局表示，晚間近9時許火勢撲滅，但地下室仍有高溫及濃煙，目前持續排煙及降溫。另，這起火警並無人嗆傷。

宜蘭消防局表示，礁溪老爺酒店9日晚這起火警，是地下室廚房油鍋起火，導致排油煙機油管燃燒冒煙，濃煙沿著風管延燒到一樓及室外，因飯店火警自動設備正常動作，飯店住宿及用餐民眾，全數由飯店員工自衛消防編組協助疏散，現場無人員受傷。

火勢在20時50分許撲滅，但地下室仍有高溫及濃煙，目前持續排煙及降溫。

住宿遇上火警的房客說，他當脫衣準備盥洗，警鈴突然大響，並廣播請大家疏散，他趕緊穿上衣服，連襪子都來不及穿，就趕快逃出門。

業者表示，為表達歉意，9日晚438名旅客費用全免，事後也會適時給予慰問及慰問金。3月10日（五）至12日（日）飯店將停止提供服務，以再次確保旅客安全，停業期間旅客可延期或取消退費。