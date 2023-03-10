受困雪山沒信號！　他急中生智「手機綁無人機」成功獲救

▲男子將手機綁在無人機上，成功獲救。圖非當事人，為救難單位重現。（圖／Lane County Sheriff`s Search and Rescue）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子日前開車經過俄勒岡州喀斯喀特山脈（Cascade Range）時，受困於雪地之中，當時天氣嚴寒，但是他的手機卻收不到訊號。安全起見，他選擇將自己的手機綁在一架無人機上，並嘗試發送求救簡訊，隨後操縱無人機升空，直到收到信號。就這樣，有關當局順利收到他的求救訊息，而在營救的過程中，還找到另外一名受困在雪地多日的民眾，並成功將兩人救出。

俄勒岡州萊恩郡治安搜救隊（Lane County Sheriff's Search and Rescue）6日在臉書上表示，日前有一名男子獨自開車到喀斯喀特山脈的一條偏遠道路時，車子不慎陷入雪地無法動彈。然而當時所在之地太過偏遠，手機根本收不到訊號，以至於他無法打電話求救。

▲男子的車輛受困於雪地中，動彈不得。（圖／Lane County Sheriff`s Search and Rescue）



男子表示，他的家人不在國內，因此就算他沒有回家，也不會有人發現他失蹤，並且知道他在哪裡。於是他急中生智想起車上還有一架無人機，他先是在自己的手機上打好求救簡訊，在簡訊中明確描述具體情況與確切位置，並且按下發送鍵，隨後將手機綁在無人機上，一邊操縱無人機升空。

無人機飛往高空後，能夠使他的手機連接到基地台，並且將簡訊順利發送出去。而事實證明，搜救團隊成功收到他的簡訊，協助他脫離困境。搜救團隊獲報後，隨即前往男子描述的地點，順利將他救回。而在過程中，搜救團隊甚至發現另外一名已經在雪地中受困多日的民眾，也成功把他救起。

搜救團隊大讚這名男子的臨危不亂，同時也強調，男子留在車內等待救援是明智之舉。他們指出，「在俄勒岡州，很少有人會在等待救援的過程中死亡，但是有許多離開現場，試圖自己從雪地中走出來的人，最終都沒有好下場。」