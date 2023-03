閣樓「2.4m巨鱷標本」突然眨眼！工地驗收驚魂記　他拔腿就跑

▲鱷魚最初一動也不動,導致工作人員以為只是標本。(圖/推特/New Hanover County)



記者王佩翊/編譯

美國北卡羅萊納州一名官員日前到一個住宅的施工現場實施檢查作業,當他爬到3樓閣樓時,卻意外發現一個非常擬真的「鱷魚標本」,直到他拿起手電筒往鱷魚的頭部照去後,鱷魚突然猛地眨眼,才發現竟是一隻真正的活鱷魚鑽到閣樓,連在場工人都嚇了一大跳。

根據北卡當地媒體WECT News報導,新漢諾威郡(New Hanover County)10日在推特上po出一張屋內出現鱷魚的照片並寫道,「有人見過閣樓裡的鱷魚嗎?我們的工作人員在檢查新屋建築工地時發現了這隻8英尺長(約2.4公尺)的鱷魚。感謝這名官員努力工作以確保建築物與房屋的安全,包括找到這隻鱷魚!」

這名隸屬於新漢諾威郡政府的公務員日前前往當地一處新居的工地現場進行房屋安全檢查,然而當他爬上閣樓時,卻突然發現一個奇怪的鱷魚標本。儘管如此,他仍沒有太過在意,而是專注在自己的工作上,並繼續檢查其他地方。

直到他重新回頭,並拿著手上的手電筒往鱷魚的方向照去後,突然看到鱷魚的眼睛眨了一下,他這才發現,原來這根本不是標本,而是一隻活生生的鱷魚。他即刻拍了幾張鱷魚的照片,並打電話給另一位同事,告訴他這個工地被鱷魚入侵了。

他直言,「我打了電話,但是沒人願意相信我,直到其中一個人放下手邊工作,跑來閣樓親眼看到後,才意識到原來我不是在開玩笑。」事後,這名工作人員的同事才連忙告知現場還在施工的其他工人,請他們先行離開,以確保安全,並通報動物管理部門。

動物管理部門的工作人員抵達現場後,成功將這隻短吻鱷驅離工地,不過至今仍無人能確定牠是如何溜進房子內,甚至爬到3樓的閣樓。

據悉,建築工人前幾日曾在屋內發現可疑的泥土痕跡,但是並不知道是從何而來,如今猜測可能就是鱷魚爬進來時所沾染到的痕跡。

Have you ever seen an alligator in an attic?

One of our code compliance officials found this 8-foot alligator while inspecting a new home construction site

Thank you to our officials who work hard to make sure buildings and homes are safe for our residents - and 'gator free! pic.twitter.com/p089texDgV