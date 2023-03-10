不是郭台銘？　黃光芹點侯友宜「最大敵人」：民調早已直直落

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜雖為國民黨內呼聲最高的2024總統人選，但3日卻因跑行程而缺席南投立委補選選前之夜，遭黨內點名為「戰犯」。資深媒體人黃光芹10日表示，「強摘的瓜不甜！侯友宜的敵人向來不是鴻海創辦人郭台銘，而是他自己。3月4日是侯友宜自證並非最強母雞的分水嶺，即使國民黨不抓戰犯，他的民調早已直直落，無量下跌到沒有休止的地步。」

黃光芹今日透過臉書發文表示，3月4日是侯友宜自證並非最强母雞的分水嶺，即使國民黨不抓戰犯，他的民調早已直直落，無量下跌到沒有休止的地步。她指出，侯友宜尚未出戰，就已進入死亡交叉，只證明歷經年後一陣腥風血雨，他不過成了黨內內鬥第一名，若是放出來打外仗，其實根本不能打。

至於新北市29區里長聯誼會總會長許承煬喊話赴國民黨中央遞交連署書，要求國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，黃光芹批評，「藍營挺侯派急了，就出動里長和議長，連媒體人也都急到開始出來放假消息，或許是昨晚夢到，郭台銘因回黨要他道歉而怒，無招可出時，再拿冷飯熱炒一遍，看可不可幫侯再打雞血、讓他再繼續虛胖下去？」

「侯友宜的問題出在哪？」黃光芹痛批，強摘的瓜不甜，「侯友宜的敵人向來不是郭台銘，而是他自己」。只要看看過去前高雄市長韓國瑜與台中市長盧秀燕後，或許日後可以不需再靠民意反指標的名嘴助陣，因為他們每一次都說錯，下一次還會繼續說，而且永遠不會負責任。