4生肖男「最愛控制另一半」！第1名好勝心強　吵架絕不先低頭

▲遇到控制慾極強的另一半不知所措嗎？（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

自從談了戀愛後驚覺少了些自由？身邊有如控制狂的另一半，熱戀時還覺得能被在乎是件甜蜜的事，但一舉一動被關注久了著實有些可怕，那股控制慾望太強烈甚至讓人喘不過氣。塔羅牌老師艾菲爾就點名「愛控制對方」4生肖男，並傳授該如何見招拆招，確保相處過程中你不會抓狂。

談戀愛時「最愛控制對方」的生肖Top4：

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第4名：生肖蛇－要攻其不備

屬蛇人敏銳的反應力無人能敵，往往在你還沒反應過來就已先想好答案，因此兩人交往都得按照他的步調生活著。事實上你也想發表些意見，讓他聽聽自己的想法，未必是餿主意。

破解法：可以趁著夢醒時分或幾杯黃湯下肚後，直接決定下一個約會計畫，這時候的他思緒最慢，你說什麼他肯定都說好。

第3名：生肖雞－要軟硬兼施

屬雞人嘴巴是他「最大的武器」，一旦砲火全開連最親密的你都會受不了。這樣的男人平時就是茶來伸手、飯來張口，就是你太溫順的好個性把他服侍得舒舒服服，活得像皇帝一樣，久了你的生活也變得以他為重心，沒有自己的時間。

破解法：有時候就是給一點甜頭後就耍耍任性，換你奪回主控權，讓他不知不覺也把你變成皇后般服侍著。

▲太溫順的脾氣把生肖雞伴侶寵壞，必須軟硬兼施。（示意圖／PAKUTASO）

第2名：生肖羊－要循循善誘

屬羊人靈魂裡有著超強的生活原則，做事一板一眼，就是個不知變通的男人，不喜歡嘗試新鮮事物，每次約會總是他說了算，結果就是同一家餐廳吃了無數次，同一景點也去N遍超無趣。說出這些絕不是發牢騷，而是這男人毫無情調、不夠浪漫。

破解法：有時沒事就分享身邊朋友都怎麼約會，讓他感受到自己的提議有多無聊，摧毀水泥般的腦袋瓜需要點時間。

第1名：生肖虎－要避開鋒頭

屬虎人好勝心很強，喜歡他人服從自己，每次鬧起脾氣來總是搞得天翻地覆。想想是不是每次吵架都是你先低頭，才能讓整件事情平息下來？其實不是另一半情緒管控能力差，而是他與生俱來的人格特質，總是讓自己處於高位，握有控制場面的主導力。

破解法：既然他脾氣硬著來，我們就軟的回應，最後不用低頭、爭吵也能平靜落幕，兩人依舊甜蜜。