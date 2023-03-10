觀世音菩薩生日！「3生肖」鹹魚大翻身　有望一夜暴富

▲今天是觀世音菩薩誕辰。圖為新竹市竹蓮寺觀世音菩薩。（圖／記者陳俊宏攝）

記者王麗琴／綜合報導

今（10）天（農曆2月19日）是觀世音菩薩生日，民眾若想求財，可以好好把握今天祭拜祈願。運勢專欄《生肖星座運勢命理玄學》就分析指出，有3生肖將從今天起，運勢一飛沖天，一路好運到年底，有望鹹魚大翻身。

生肖狗

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屬狗的人對朋友常常傾囊相授，所有人緣很好，有很多值得信賴的朋友。從3月10日開始到年底，生肖狗的人財運會直線飆升，正財收入不斷，不僅手氣變好，自信心也更加充沛，在工作上會遇財神相助，有機會一夜暴富。

生肖牛

屬牛的人做事果斷，對生活比較積極樂觀，從3月10日開始到年底，運氣和福氣都很旺，有望發橫財中大獎，不僅如此，生肖牛有「天德」吉星照耀，天生就有「不鳴則已，一鳴驚人」的旺家運，可以為家人帶來好財運。

生肖鼠

生肖鼠的人從3月10日開始到年底遇大運，即將要鹹魚翻身了，不但所做的美夢都能實現，也不會有缺錢的狀況發生，此外，生肖鼠的人生活不但平安順心，運勢和財運也會越來越好，在事業上出人頭地，可望名利雙收。

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