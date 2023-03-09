「4生肖桃花狂炸」這2個月會脫單！第1名超夯一堆人告白

▲一心想脫單的你，終於等到這一天了嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

春暖花開的季節，也是最適合談戀愛的時刻！塔羅牌老師艾菲爾點名，農曆二月、潤二月（國曆3、4月）間，有4生肖感情運勢特別旺，會有正緣、正桃花出現，有機會遇到真命天子/女，上榜的有生肖虎、羊、狗及豬，尤其第一名屬豬者追求者爆多，同時會收到多人告白，讓人好羨慕。

農曆二月「正緣出現」4生肖：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：生肖虎（或農曆一月生）

在這期間，生肖虎有機會遇到一個看對眼的對象就此安定下來，甚至不排除交往3個月就有閃婚共識，兩人一拍即合。加上今年有吉星太陽高照，戀愛中的你們感情穩定，特別適合討論婚事並在今年完婚，且不排除有雙喜臨門的好運與喜氣。另外，有伴侶者，記得拿出體貼一面，只要放低姿態，另一半就會更加疼惜你，雙方都能感受到愛情滋潤。

第3名：生肖羊（或農曆六月生）

農曆二月、潤二月對生肖羊而言時運逢合，將會遇到一個「你想珍惜的人」，對方在各方面都相當優秀，可說是完美人選，不僅讓你愛不釋手，就連家中長輩也非常喜歡。雖然初期兩人性格不太合，但經過磨合後，很可能攜手邁向人生下一個旅程，甚至今年就會結婚。如果你對他/她也有好感，建議別再猶豫了。

▲農曆二月、潤二月有幸運兒桃花運旺炸。（示意圖／本報資料照）

第2名：生肖狗（或農曆九月生）

於國曆三、四月，生肖狗的愛情運勢充滿驚喜，能夠遇見真愛甚至閃婚。這段期間你越來越有自信，自然散發出更加魅力四射的光芒，若你是一個大齡未婚者，心裡一直想著結婚並脫離單身，那麼請別錯過任何相親機會，無論是透過朋友介紹或是拓展社交圈，都可能讓你遇到足以改變一生的命定伴侶。在這一年請勇敢追求自己的幸福。

第1名：生肖豬（或農曆十月生）

這2個月間生肖豬三合行運，讓你人緣大好！單身者桃花朵朵開，身邊會冒出許多追求者，誇張到同時多人告白或曖昧，建議你此時要敞開心房，丟掉過去的被動害羞，千萬別浪費這波脫單機會，上半年遇到的對象很大機會是你的正緣桃花；至於有伴侶者，則適合結婚生子，任何喜事在今年行動或籌辦都合宜，不排除在上半年就敲定婚事、年尾完婚。