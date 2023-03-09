煞星告退！「3生肖」3月財路大開　升官加薪齊噴發

▲3生肖近期將一甩厄運，迎來好運。（示意圖／翻攝自Pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

不少人努力賺錢、拼事業，就是希望人生更上一層樓。命理專欄「生肖星座運勢命理玄學」就點名，有3生肖在3月時將會甩開厄運，不管是事業或財運都能有好的發展！

生肖豬

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屬豬的人3月得吉星眷顧，橫財不斷，財運一飛冲天，加上本身就有深厚的福澤，各種好機會將源源不斷地到來，事業上能得到貴人幫助，還有升職的機會，生意上也有財神護佑，可說是事業財富雙豐收。

生肖猴

屬猴的人近期家有喜事出現，添丁又添財，必大富大貴，即使出身平凡，也能憑藉自身努力奮鬥，立足社會，加上人脈廣闊、貴人扶持，整體運勢又上一個新台階，未來有望身居要職，得權又得勢，享受財源滾滾來。

生肖雞

屬雞的人做事向來不拘小節，眼光長遠看問題較全面，而且聰明好學，加上為人處事低調，所以不管走到哪裡，都能有不錯的發展。由於生肖雞者，前段時間犯了煞星，所以受到了很多困擾，導致財運大關，不過近期將會喜迎吉星入命，橫財大發，從商的人生意旺，在職場工作者升官加薪。

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