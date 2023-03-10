北市掃蕩！2幫派3堂口異業結盟「毒品分裝廠」　男藏百包毒品遭逮

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫日前在中山區高調辦理春酒，沒想到春酒結束後就有其下堂口成員，遭中山分局警員查獲涉嫌與其他幫派成員「共同經營」毒品分裝工廠，警方上門逮捕5名男子共擠一個房間，並在裡面查獲毒品、分裝以及加工原料，另外還有一把金牛座改造手槍。

▲北市中山分局查獲黑幫涉嫌販賣毒品咖啡包，還查獲金牛座改造手槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，30歲的李姓男子，在新北市林口區承租房子，並且找來蘇姓、林姓竹聯幫成員，另外還有四海幫背景的唐姓男子等人，共同經營毒品分裝工廠，專門將2、3級毒品加在一起做成混合的毒品咖啡包。

警方在竹聯幫明仁會高調於萬豪酒店舉辦春酒後，7日下午前往新北市林口區埋伏李男等人，趁李男出門之際上前攔捕，先從身上搜出1百包毒品咖啡包，最後拿出鑰匙進入逮人，其他4人則在房間內熟睡，渾然不知警方上門。

警方在房內查獲237包毒品咖啡包，另外還有k他命8包、混和毒品原料一批，還查獲包裝袋、封口機、電子磅秤等證物，也在李姓男子的房間內搜出金牛座改造手槍、子彈10顆，訊後依照毒品罪嫌將5人送辦，李則另被依槍砲罪嫌送辦。

▲北市警方發現不同幫派成員開啟合作模式，共同經營毒品販賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，這次逮捕的5人之中，就有3人有幫派註記身分，且來自2個不同幫派旗下的3個堂口，且主嫌並無幫派背景，目前不排除「共同經營」亦或是協助「圍事成員」，也將持續追查幕後藏鏡人到案說明。