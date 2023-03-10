重機妹下半身失蹤！他驚見「蜜桃一條線卡住」　網喊：夏天味道

▲重機正妹穿得超火辣。（翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心臉書）

圖文／鏡週刊

近年來流行男男女女騎重機，先前就有不少追焦照，引發熱議，近日即有網友開車時，發現一名重機正妹穿得超火辣，在車陣當中，顯得相當亮眼，照片一曝光，隨即掀起熱烈討論。

一名網友臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」社團轉發一張最美風景，只見照片中一名騎士騎著黃牌重機，穿著一身俐落黑色亮皮衣，帥氣十足，但醉翁之意不在酒，因為騎士下半身失蹤。

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重機騎士穿著高衩 史庫水 、配上性感皮靴，圓潤的下半身一覽無遺，中間僅一條細細的布料，遮著重要部位，蜜桃臀春光乍現，性感模樣被後方汽車駕駛拍下。照片一曝光隨即掀起大票網友關注，網友紛紛直喊，「不能只有我看到」、「優質」、「我想當那椅墊」、「是夏天的味道」、「有這種車友不怕招待所沒爆滿」。

▲在車陣當中，重機正妹顯得相當亮眼。（翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心臉書）

不過也有不少網友提醒「只佩服他的勇氣，這皮肉傷一定超級痛，連坐都沒辦法了」，但也有不少網友因過去惡搞男扮女裝的陰影，直喊「這一定是男的」、「一定是男的！！！」

對於不少網友大酸，也引來一名正妹回應，「我只知道這樣會很熱很不舒服而已，穿得那麼辛苦給鄉民們看福利還不懂得謝謝，一直酸，你自己穿啊」。

▲重機女掀起討論。（翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心臉書）

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