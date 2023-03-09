好市多沙拉吃到最後驚見「恐怖異物」　網嚇：太危險了

▲好市多沙拉CP值高，深受消費者喜愛。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

一名女網友買了好市多（Costco）的一款沙拉當早餐，食用到最後竟發現盒子裡出現「恐怖異物」，她拍照PO網提醒大家，也曝光她事後向客服反應後賣場的回應。

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原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示近日在內湖店買了一盒酪梨佐雞肉沙拉，隔天早上當早餐吃的時候，吃到最後竟然發現裡面夾雜一片碎片，讓她直呼「這個品管，太危險了！」

▲網友認為異物有像5元硬幣的厚度，且3個角都是尖銳的，看起來像是壓克力碎裂的碎片。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO在留言處補充表示，她有向客服反應，主管回電說有可能是包裝盒破裂的碎片，但她認為絕對不是，因為該異物有像5元硬幣的厚度，且3個角都是尖銳的，看起來像是壓克力碎裂的碎片。

網友看了也驚呼「這個應該要求賠償」、「先去醫院照一下，也許有一些已經在你肚子裡了」、「太危險了，嚇死」；還有人遇過類似經驗「我也遇過幾次不同的熟食裡面有塑膠片的」、「有喔！上次雞肉沙拉也有一片# 新竹店@@」、「我遇過牛小排裡面有部分手套殘骸的」。

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