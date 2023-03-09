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人妻突被老公「公主抱」！下秒被當「垃圾」扔進海...恐怖畫面曝

圖文／鏡週刊

印尼近日發生一起恐怖事件，一對夫妻在搭乘渡輪期間，女子一度被老公「公主抱」，但下一秒卻是被老公當成「垃圾」直接扔進海裡，讓目擊乘客嚇得趕緊上前查看狀況。

據英國《每日郵報》報導， 事發在上個月，這艘渡輪由孔雀港（Merak）開往巴果亥尼港（Bakauheni）。就在行經巽他海峽（Sunda Strait）的途中，這對夫妻的互動原本還算正常，丈夫還一度幫她卸下包包，但下一秒，丈夫突然對老婆「公主抱」，隨即就把老婆當成垃圾，直接把她扔出渡輪外。

人妻讓老公「公主抱」真相太嚇人，她被當「垃圾」扔進大海險死。（翻自《每日郵報》）

▲男子走到一名正在收拾行李的女子身後，然後把她抱起來。（翻自印尼警方影片）

這位妻子差一點就要被拋入大海，幸好她及時死死抓住渡輪欄杆，才沒有跌落海中。隨後有其他乘客發現狀況不對，立刻上前查看，並將女子救起，讓女子逃過死劫。雖然這段監視器畫面曝光後，引發社會震撼，但警方指出，這家人並未正式報案，並強調稱男子有精神上的障礙。

人妻被拋出渡輪，其他乘客見狀立刻上前查看。（翻自《每日郵報》）

▲其他乘客見狀立刻上前查看。（翻自印尼警方影片）

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