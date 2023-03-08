老婆私奔跑了！綠帽夫「勾引小王老婆」報復　結局竟是換妻墜愛河

▲人妻和已婚小王發生婚外情私奔，綠帽夫得知消息後，決定報復，勾引小王的老婆。（示意圖）

圖文／鏡週刊

印度比哈爾邦近日傳出一起感情事件，引發眾多網友關注。一名人妻和已婚小王發生婚外情，兩人甚至一起私奔，綠帽夫得知消息後，決定報復，並進而勾引小王的老婆，沒想到綠帽夫和小王妻最終墜入愛河，讓這兩對離異夫妻意外成為「換妻再婚」。

據《今日印度》報導，尼拉甲（Neeraj Kumar Singh）在2009年和露比戴薇（Rubi Devi）結婚，兩人生有兩子兩女，不過後來露比戴薇紅杏出牆，喜歡上一名住在娘家父母家附近的一名男子穆克許（Mukesh Kumar Singh）。不過穆克許也是有家室的男人，但他和露比戴薇卻開始發展婚外情，更在去年2月，露比戴薇帶著3個孩子和穆克許私奔，留下一名女兒給尼拉甲。

尼拉甲得知自己被戴綠帽，相當不滿，但又無法挽回露比戴薇的心，於是他決定展開「報復計畫」，進一步接近穆克許的老婆。但巧合的是，穆克許老婆的名字也叫「露比戴薇」，後來尼拉甲和這位「露比戴薇」開始有熱切互動，打電話聊天互訴心事，沒想到尼拉甲和這個「露比戴薇」真的發展出真愛感情，兩人也在今年2月正式到法院公證結婚。

據悉這位「露比戴薇」和前夫穆克許也有生孩子，並把孩子帶過來與新老公尼拉甲同住，尼拉甲也接受她的孩子。現在這兩對互相「換妻」再婚的夫妻們，結局也如童話故事般「過著幸福快樂的日子」，因此消息傳開後，這兩日引發當地網友熱烈討論，紛紛直呼：「比電影戲劇還精彩！」、「太不可思議了。」、「果真是緣分。」

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