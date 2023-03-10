螢幕下Face ID還要再等等！分析師：最早要等到2025年

▲螢幕下Face ID還要再等等。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

最新消息表明，蘋果正在致力於將iPhone 的Face ID 移到螢幕下方，並重新啟用Touch ID，但無論是螢幕下Face ID 還是Touch ID 都還需要好幾年的時間。

DSCC 分析師 Ross Young 表示，蘋果螢幕下 Face ID 計劃推遲至少一年。這意味著螢幕下 Face ID 功能最快也得等到 2025 年才有機會出現在iPhone 中。根據他的說法，延遲是因為「感應器問題」。

The Elec 上個月還有一份報告稱，蘋果仍然有望在明年採用螢幕下Face ID 技術，這將為 iPhone 16 Pro 機型帶來更高螢幕佔比，另一方面，韓國Naver 用戶@yeux1122 過去曾準確爆料過數次蘋果內容，而他近期也表示，蘋果最近在螢幕下Touch ID 的開發上取得了一些進展。

他表示，從目前的發展水平來看，在成功將Face ID 移到螢幕下之後，螢幕下Touch ID 也將在兩到三年內走上正軌。這似乎暗示著螢幕下Touch ID 的優先度在 Face ID 之後，而且這一技術的時間規劃取決於螢幕下Face ID 能否早點成功。