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動態島要走入歷史？爆料：iPhone 16 Pro將Face ID移到螢幕下

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果動態島可能走入歷史。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒9to5mac報導，明年蘋果可能將 Face ID 移動到 iPhone 顯示螢幕下。這也就代表著蘋果可以完全取消動態島或缺口設計，螢幕上可能只會剩下一個鏡頭缺口。預計蘋果在明年的iPhone 16 Pro上就會搭載。

分析師 Ross Young 先前的報告指出，顯示螢幕下的 Face ID 最早將於 2024 年搭載在 iPhone 上，後來天風國際分析師郭明錤也同意此觀點，他表示，蘋果將於 2024 年的 iPhone 16 Pro 推出螢幕下 Face ID。

來自供應鏈的最新報告指出，蘋果將動態島引入標準 iPhone 15 機型之後，蘋果有望從明年的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 開始將 Face ID 移動到 iPhone 顯示螢幕的下方。

Face ID 需要許多不同的組件和傳感器才能工作，包括紅外線鏡頭、泛光照明器和點投影儀。將 Face ID 所需的所有零件移動到螢幕下方並不容易，但預計蘋果明年就會完成這個新設計。

不過隨著Face ID的移動，動態島是否會走入歷史？目前動態島僅出現在iPhone 14 Pro系列上，預計今年新機iPhone 15全系列都將搭載，外媒9to5mac認為，蘋果有可能採用交互方式，動態島閒置時，就會只看到單個打孔螢幕，讓動態島的交互性能夠留存。

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