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iOS 16新增「2隱藏功能」！網更新完實測嗨了：瞬間愛上

▲▼口罩解鎖,Face ID,iPhone,iOS（圖／記者劉維榛攝）

▲iOS 16新增了2項實用的功能。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯振中／綜合報導

蘋果13日釋出iOS 16系統，不少果粉立刻下載、更新，並開始分享新的功能。而在新增的功能當中，有2項功能最受網友讚賞，分別是「鍵盤震動回饋」以及隱藏、刪除的相簿需要解鎖，讓不少人直呼「哇噻，我真的會為了這個功能升級」。

有網友在Dcard上表示，他更新完以後，覺得變化不大，沒有推出實用功能，直到摸索時打開相簿、拉到最底，才發現相簿中「已隱藏」及「最近刪除」的選項後面多了個小鎖，打開才發現「直接幫你鎖住了」，若想要打開，需要透過Face ID才能解鎖，讓他忍不住吶喊，「瞬間愛上這次的更新！」

▲▼相簿的隱藏、已刪除部分可以上鎖，不怕借朋友被偷看。（圖／翻攝Dcard）

▲現在可以將隱藏、最近刪除的相簿上鎖，若想瀏覽，需解鎖Face ID。（圖／翻攝Dcard）

此外，也有人分享，更新到iOS 16以後，鍵盤終於有震動回饋了，只要到「設定」的「聲音與觸覺回饋」當中，點選「鍵盤回饋」項目，再將「觸覺回饋」打開就可以，就算是靜音模式下，也能有鍵盤的震動回饋。

▲▼相簿的隱藏、已刪除部分可以上鎖，不怕借朋友被偷看。（圖／翻攝Dcard）

▲現在靜音模式下，也可以打開鍵盤觸覺回饋。（圖／翻攝Dcard）

2項功能曝光後，不少人留言直喊，「這個功能我也超喜歡」、「終於更新個有用的功能了，蘋果不知道在堅持什麼」、「哇！愛了愛了，以前只要去設定打開真的是太低能了」、「不就是隔壁的安全資料夾？原來iPhone這麼落後喔」、「我也是剛更新完就打開這個」、「終於開啟觸覺回饋啦，打字感覺更快樂了！」

 

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關鍵字：

iOS 16隱藏功能Face ID相簿觸覺回饋

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