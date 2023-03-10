快訊／恢復直航點減少蔡英文赴美後座力？　邱太三：聯想太敏感

記者呂晏慈／台北報導

陸委會宣布恢復兩岸10個直航點、13個包機航點，外界解讀是因減少總統蔡英文本月赴美的後座力。不過，陸委會主委邱太三10日受訪表示，這個聯想恐怕太敏感了，實際上，蔡英文今年2月與台商談話時，就表示評估開放的航點是「全面性」，盼陸方不要有過多的政治考量。

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者呂晏慈攝）

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率部會首長進行施政報告並備質詢。

邱太三會前接受媒體聯訪說，蔡英文多次講過，維護台海和平是兩岸共同的責任，只要是在民主對等、和平對話的基礎上，都很樂意跟對岸展開各項交流。

媒體追問，向陸方釋出善意，是否是要降低蔡英文本月赴美的後座力？邱太三直言，這個聯想恐怕太敏感了，陸委會在規劃任何兩岸的交流事項，其實都持續在推進，如果各位去看一下，蔡英文在2月2日與台商談話時，就針對航點的部分，認為不是只有16個航點，大家可以去看，應台商的要求，政府的評估是「全面性」，只要是國人的需求，都會做周延考量。

邱太三表示，兩岸每年都會有「春暖」，但花要不要開是要靠雙方共同挹注；至於觀光尚未開放是否卡在陸方？邱說，所以他多次提到，希望大陸方面不要有過多政治的考量，回顧過去每次總統大選的前一年，大陸方面的政治動作就非常的多，盼對岸就健康、永續的交流，這絕對是兩岸人民都喜歡的。

媒體詢問，兩岸人員的交流大概何時會開放？邱太三表示，他剛上任時就預期，若疫情很快的過去，但是中國大概在今年初才做（防疫）政策的改變，很多管制、隔離措施才逐漸開放，雙方都很積極，希望來做後續的推動。