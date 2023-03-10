漢堡槍擊案7死25傷　警：槍手可能是死者之一

記者張靖榕／綜合外電報導

德國漢堡（Hamburg）9日發生大型槍擊案，槍手在宗教團體「耶和華見證人」中心開槍掃射，造成至少7死25傷，其中8人傷勢嚴重。警方指出槍手犯案動機不明，而且根據現有資訊判斷，槍手可能是7名死者之一。





▲▼大批警力到場。（圖／路透）

綜合外電報導，警方表示過濾案發後的各項訊息，沒有任何跡象表明槍手在逃，調查反而指向槍手仍留在建築物內，甚至是目前清點的死者之一。

警方也未掌握任何可靠的犯案動機，案發後不久網路上就開始流傳各種槍手的作案動機，警方呼籲不要轉傳未經證實的流言。警方透過災難緊急App發布通知，要求在「極度危險」區域內的民眾，務必留在家中並避免接近該區域，教堂附近的街道都已被封鎖。





▲▼警方認為槍手可能已經死亡。（圖／路透）

漢堡市市長岑徹爾(Peter Tschentscher）對死者家屬致哀，表示發生這樣的慘劇「令人震驚」。

事實上這是全球6個月內第二起發生在「耶和華見證人」教會的槍擊案，美國科羅拉多州索頓（Thornton）去年12月發生槍擊案，一對夫妻在聖誕節當天上午被人發現，陳屍在「王國聚會所」（Kingdom Hall）內，警方判斷為「謀殺後自殺」，丈夫先開槍殺死妻子後，再飲彈自盡。

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