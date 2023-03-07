宵夜點漢堡被加料！他打開驚見「黃色長條物」　網：是實習巫師下的

▲馬來西亞一名網友點了漢堡當宵夜後，赫然發現漢堡上居然躺著一支釘書機。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名網友日前因為深夜肚餓，於是便點了一個漢堡當宵夜，不料漢堡送到後，上面赫然出現了一個黃色釘書機，讓他與友人忍俊不禁，甚至還打趣笑道，「可憐的攤主現在要買新的釘書機了。」

據《詩華日報》報導，網友Yun_Wonder最近在TikTok指出，他某天晚上因為肚餓，於是透過外送平台Grab訂購了一個漢堡當宵夜，不料當他打開包裝後，卻驚訝發現漢堡上居然躺著一支黃色的釘書機，讓他與友人忍不住大笑。

網友表示，他完全沒想到買漢堡居然還能獲贈免費禮物，「這就是接了深夜訂單還『眼瞎』的結果吧！」他隨後掀起裝訂在塑料袋外的明細，猜測攤主應該是將明細訂在塑料袋後，誤將釘書機隨手放到漢堡上一起包裝，才引發了這場鬧劇。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了逾50萬人次觀看。有網友藉此勸告人們在吃東西時一定要「小心食用」，但也有人開玩笑道，「這可能是實習巫師的傑作」，而買到「釘書機漢堡」的網友也幽默回應，「沒關係，我們不會報警的，希望他能順利畢業。」