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影片曝！德國漢堡爆大型槍擊案　至少6死7重傷

記者張靖榕／綜合外電報導

德國北部城市漢堡（Hamburg）9日發生大型槍擊案，現場傳出至少6人死亡、7人嚴重受傷。

▲德國漢堡爆大型槍擊案。（圖／路透）

▲德國漢堡發生大型槍擊案。（圖／路透）

綜合外電報導，基督宗教團體「耶和華見證人」位於漢堡市的中心附近，9日晚間9時（台灣時間10日清晨4時）發生大型槍擊案。

槍手目前在逃，警方已展開大規模搜捕行動，社群平台上流傳的影片顯示，多輛警車鳴笛聚集到案發現場。警方發布推文表示，大批警力已抵達案發地點「GroßBorstel」區，目前尚不清楚槍手的犯案動機。

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