影片曝！德國漢堡爆大型槍擊案　至少6死7重傷

手機成癮問題不只大人，連孩童都深陷其中。大陸廣東深圳一名黃姓男子表示，他發現兒子熬夜偷玩手機，因此馬上幫孩子隔天請假，讓孩子玩了17小時才停止。最後，兒子也意識到錯誤，用英文寫保證書給爸爸，保證自己不會再犯。