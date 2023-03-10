今晨9℃　周日晚2地轉雨驟冷！冷氣團來襲下探8℃

▲今(10日)晨觀測資料顯示：各地晴朗、無降雨。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(10日)晨觀測資料顯示：各地晴朗、無降雨。整夜的「輻射冷卻」效應，截至5：25分，本島平地最低溫出現在苗栗頭屋9度。氣象局也針對新竹、苗栗發佈低溫特報。白天陽天露臉會迅速升溫，高溫上看30度。周日晚間鋒面抵達，下周一北、東氣溫驟降，下周二、三最低下探8度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(10日)起至下周(12)日白天，各地持續晴朗，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，早出晚歸、應注意衣著調適；天乾物燥、小心林火；中南部空品不佳；西半部晨間起霧機率逐日提高；皆應注意相關訊息。今日各地區平地氣溫：北部11至28度，中部11至28度，南部11至30度，東部12至30度。

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▲新竹、苗栗低溫特報。

下周日晚，鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變(左圖)。鋒面快速通過，下周一(13日)清晨北、東有局部雨，氣溫遽降，中南部多雲時晴，白天北、東雨漸停、濕冷轉乾冷。下周二(14日)至周四(16日)天氣晴朗(右圖)、白天氣溫逐日漸升，下周二、三清晨將出現此波最低氣溫。最新模擬的強度，以「大陸冷氣團」的機率為最高(台北測站約可降至13度或14度)，夜間因「強輻射冷卻」加持，下周二、三清晨部分平地將下探8度左右，仍應注意模式的調整。

▼左圖：最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬12日23時地面圖顯示，下週日晚鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東明顯轉變。右圖：最新歐洲模擬14日8時地面圖顯示，下週二鋒面已遠離，台灣天氣晴朗。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）