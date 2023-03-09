倒春寒！　轉雨探8℃時間曝

▲周日晚間變天。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！中央氣象局觀測，今天（9日）清晨全台最低溫出現在高雄市內門的9.8度。氣象專家吳德榮提醒，周日晚起鋒面抵達、挾冷空氣南下，下周二、下周三清晨將出現最低氣溫，部分平地清晨將下探8度左右。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天天氣還算穩定，但有中層水氣從華南進來，水氣稍增加，東半部有零星降雨，北部雲量也會增加，其他地區以多雲到晴為主；夜晚清晨還是有輻射冷卻作用，低溫14-17度，白天氣溫回升速度快，各地高溫23-28度，中南部近山區會更高一些。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，周五、周六維持各地晴到多雲，東半部有零星降雨；周日晚間冷氣團或強烈冷氣團南下，東半部有短暫雨，其他地區維持晴到多雲；下周一北部、東半部和中部山區有短暫雨，下半天後逐漸趨緩。

林定宜表示，這波冷空氣影響時間是周日晚到下周二清晨，預估下周一、下周二清晨最冷，北部低溫約12度，沿海空曠地區會更低一些；下周三輻射冷卻影響，早晚比較冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周日晚起鋒面抵達、挾冷空氣南下，北部、東部天氣明顯轉變，鋒面快速通過，下周一北、東有雨，氣溫遽降、天氣轉冷，下午雨漸停轉乾冷。

吳德榮提醒，下周二、下周三天氣晴朗，清晨將出現最低氣溫，白天氣溫逐日漸升；最新模擬冷空氣強度略微調弱，以「大陸冷氣團」的機率為最高，台北測站約可降至13度或14度，，夜間因強輻射冷卻加持，部分平地清晨將下探8度左右，仍應注意模式調整。