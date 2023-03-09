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百年大旱恐重演！中南部何時有雨　最新預測曝

▲▼曾文水庫。（圖／記者林悅翻攝）

▲根據水利署最新數據，曾文水庫今天（9日）早上7時蓄水率僅剩16.42%。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今年冬季雨量偏少，中央氣象局表示，新竹以南的測站平均累積雨量為60年來最少，與發生百年大旱的2020年情況差不多。至於中南部何時有雨，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，依照目前預報資料來看，3月下旬似乎會比較有可能出現連續性的陰雨天氣。氣象專家賈新興也說， 3月下旬後半中南部少雨的機率降低。

吳聖宇在臉書說，周日才有明顯的冷鋒接近，預估晚間到下周一清晨之間快速通過，隨後東北季風顯著加強，也夾帶較明顯的冷空氣南侵，北部、東半部、恆春半島以及中南部山區有短暫陣雨機會。

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▼今年冬季，新竹以南的測站平均累積雨量為60年來最少。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇指出，不過系統過得很快，水氣也不是特別多，預期降雨有限，尤其中南部平地看起來還是沒什麼降雨的機會，對旱象應該沒有太大幫助。

吳聖宇表示，短時間內來看，降雨機會較高的只有在周日、下周一間，再來可能要等到下周末才會再有冷鋒要通過的機會，但看來降雨也是以迎風面為主；3月下旬依照目前的預報資料來看，似乎會比較有可能出現連續性的陰雨天氣，不過，雲雨帶位置預測變化還是很大，只能持續觀察後續的變化。

賈新興也提到，展期預報資料顯示， 3月下旬後半中南部少雨的機率降低。今年冬季雨量偏少，氣象局說，新竹以南的測站平均累積雨量為60年來最少，與發生百年大旱的2020年情況差不多，平均雨日則是歷史上第二少。氣象局展望3到5月的春季，仍是以少雨的機率最高，因此務必要多加珍惜水資源。

▼氣象局展望3到5月的春季，仍是以少雨的機率最高。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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