完整影片曝！蔥油餅闆娘找錢搓鈔「300變200」　爆料者：意外拍到

記者劉人豪／綜合報導

日前一名女網友爆料，前往宜蘭礁溪旅遊時，到某間「蔥油餅」店購買蔥多餅，沒想到結帳時遭老闆娘搓掉100元，事件曝光後引起熱議，而她日前也貼出該段全程影片，並表示是在連假時家族旅遊意外拍到。

▲爆料的女網友公開整段購買過程。（圖／翻攝自YouTube／糖糕流水帳）

影片中可看到，女網友一家到宜蘭旅遊後，前往該間蔥油餅點購買春捲冰淇淋以及蔥油餅、蔥多餅，並稱讚老闆娘包春捲的手法超熟練，蔥多餅部分老闆娘也是在客人點餐後現場包，之後再下鍋煎，等到表面金黃後再起鍋。

而老闆娘將蔥油餅裝，她們掏出300元結帳時，發生引起爭議的「彈鈔事件」（影片2分10秒左左右），老闆娘接過後說「少一張100」，家人回應說掉了，老闆娘看了地板堅稱沒有，家人只好再補1張百元鈔，後來又在攤販的櫃子下看到那張百元鈔，老闆娘才道歉，認為老闆娘「手法太純熟，不太像不小心的」。

▲蔥多餅是現點現做。（圖／翻攝自YouTube／糖糕流水帳）

這起風波發生在2月27日，女網友在Dcard發文爆料，並表示用意是讓大家出遊不要被騙，蔥油餅店主的女兒隔天28日發文道歉，稱爸媽已經賣了10年的蔥油餅，如果有投機的行為，絕對無法在地經營如此之久，媽媽也相當自責在製作餐點時，疏於確認收下的鈔票數目，才造成誤會。