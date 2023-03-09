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社會 社會焦點 保障人權

二膽島失聯士兵手機訊號出現了　軍方曝「游泳到大陸」可能性

▲▼金門搜尋 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲海巡署出動艦艇協助搜尋。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

陸軍金門防衛指揮部今（9）日表示，所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊今早點名時，發現26歲陳姓士兵未到失聯，立即全島搜尋但尚未尋獲，金防部聯繫家屬，父親和一名家屬下午搭機抵達金門，海巡署也出動艦艇出海協尋，以防止士兵落海，但截至下午3時並無所獲，據了解，軍方初步發現陳姓士兵的手機訊號仍在大膽島附近，正擴大搜尋中。

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳姓士兵家屬將登島協尋。（圖／記者林名揚翻攝）

金防部指出，早上6時許進行早點名時，26歲陳姓士兵未到失聯，前往寢室也沒看到人，主官廣播陳兵集合未果，集合全島人員實施搜索迄今尚未尋獲。金防部立即成立專案小組，並聯繫家屬。

陳兵家屬搭乘華信航空於下午3時20分許抵達金門，後由軍方接送準備搭海龍快艇上二膽島，離去前被問「會擔心兒子嗎？他有沒有跟你聯絡」、「最近有沒有跟你聯絡說他心情不好還是怎樣」，家屬不發一語，與軍方一起搭艇離開，準備上島協尋。

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲失蹤士兵的父親與一名家屬搭乘海龍快艇上二膽島協尋。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署獲報後，立即成立應變中心，並派遣線上巡防艇前往通報海域搜尋，截至下午3時止，計動員5艇次20員，仍未發現失蹤人員；另透過兩岸協同執法管道，請陸方協助搜尋作業，同時通報台北任務管制中心。

據了解，軍方初步研判，目前海象差、海水水溫低，外傳陳姓士兵游泳到大陸的可能性低，而且已發現陳姓士兵的手機訊後仍在大膽島附近，搜救相關單位正擴大搜尋中。

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