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社會 社會焦點 保障人權

馬來西亞遊艇絞網擱淺苗栗外海　海巡岸巡接力救援

記者蔡文淵／苗栗報導

一艘從淡水出發航向高雄載有3人的遊艇，昨(20日)行經新竹外海發生絞網而失去動力，往南漂流至苗栗外海，因天候不佳，直升機及巡防艇均無法救援，最後該遊艇擱淺在苗栗後龍海角樂園堤防，由海巡岸巡人員接駁上岸，3名船員狀況良好、不需就醫。

▲▼私人遊艇(20日)因絞網失去動力漂流至苗栗外海，海巡接駁救援，3名船員安全上岸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲私人遊艇(20日)因絞網失去動力漂流至苗栗外海，海巡接駁救援，3名船員安全上岸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

海巡單位昨（20日）下午4點半左右接獲通報，馬來西亞籍自用遊艇航經新竹海山西方1浬處，因失去動力以航速0-1節持續緩慢往南漂航，船上3名人員暫時安全，海巡署中部分署接獲通報後，立即調派海巡艦艇前往救援，並申請內政部空中勤務總隊待命。

據了解，該遊艇於昨（20日）日中午自淡水第二漁港出海，搭載梁、高、顏3名男性船員，預計前往高雄港，航至新竹海山水域，因絞網導致失去動力往南漂流，人員暫時沒有危險。

海巡署接獲報案後，調派宜蘭艦自臺北港出發前往戒護，並同步通報空中勤務總隊直升機待命救援。下午5點半遊艇漂流至苗栗崎頂外海1浬處，船長實施下錨避免持續漂流，並等候空勤直升機前往吊掛救援。

昨晚因海象不佳，巡防艇無法靠近救援，空勤直升機也無法吊掛，遊艇繼續往南漂流，晚間9點半左右，遊艇擱淺於苗栗後龍海角樂園堤防岸際，第三岸巡隊立即前往現場救援， 9時50分船上人員均安全接駁救援上岸。

經檢視3名船員狀況均良好、無需就醫，船長表示，將於海象轉佳後，再研議船隻吊掛維修事宜。

▲▼私人遊艇(20日)因絞網失去動力漂流至苗栗外海，海巡接駁救援，3名船員安全上岸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼私人遊艇(20日)因絞網失去動力漂流至苗栗外海，海巡接駁救援，3名船員安全上岸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼私人遊艇(20日)因絞網失去動力漂流至苗栗外海，海巡接駁救援，3名船員安全上岸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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