提升伴手禮業品牌形象　中市府舉辦交流會...協助設計專屬禮盒

▲▼台中市工策會採一對一方式，協助伴手禮業者設計專屬禮盒，提升品牌形象，黃于珊（由右至左）、李銘鈺、鄭人豪。（圖／台中工策會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市工商發展投資策進會每年舉辦的「台中市十大伴手禮」票選，已成為全台最盛大的行銷活動，但是部分業者對於包裝設計的概念，依舊停留在印刷廠提供的通用公版，缺乏自我特色，更遑論環保包材的運用，因此9日舉辦「台中包好禮裝心意─好禮包裝交流會」，採一對一諮詢方式，幫助業者掌握自身品牌優缺點，進而強化或改善，提升品牌形象，增加競爭力。

工策會總幹事黃于珊說明，「台中市十大伴手禮」不只票選出最愛的內容，更應該重視伴手禮的整體視覺美觀，因為禮盒外包裝是品牌理念、產品特性的具體表現，也是消費者認識品牌的第一印象，如果業者能在包裝設計中加入在地特色及環境永續的概念，做出有品牌區隔的設計，就更有機會讓消費者留下印象。

工策會今天結合台中市好禮協會、台灣包裝設計協會，合辦「台中包好禮裝心意─好禮包裝交流會」，藉由專業設計顧問一對一為業者商品診斷，讓業者掌握包裝設計趨勢，為業者量身打造符合其品牌價值的獨特設計，提升整體品牌形象。

台中市好禮協會理事長鄭人豪表示，全台伴手禮業者競爭激烈，在同質性商品競爭下往往陷入價格戰，然而再優質的產品，如果沒有質感匹配的包裝，不僅難以被消費者注意，更對品牌有減分效果，他期許業者注重行銷面的永續經營、提升品牌價值，才能在業界被更多人看見，創造更佳的獲利。

台灣包裝設計協會理事長李銘鈺表示，台中素有「糕餅之鄉」美稱，各式各樣的伴手禮揚名海內外，但包裝設計協會認為台中業者在包裝設計與品牌規劃不甚熟悉，在行銷面上仍有很大的進步空間，希望藉由這次趨勢交流會，幫助業者找到符合自身品牌特性的設計，為台中產業挹注更多美感與文化創意。