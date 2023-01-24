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春節赴韓旅遊注意！　豬血腸、飯捲等小吃不得攜入境

▲防檢局提醒民眾出國勿帶違禁品入境。（圖／防檢局提供）

▲防檢局提醒民眾出國勿帶違禁品入境。（圖／防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年農曆春節假期長達10天，不少民眾利用春節到韓國旅遊。農委會動植物防疫檢疫局指出，國境解封後，有不少從韓國返台入境的旅客，把在韓國吃的豬血腸、炸雞、飯捲等含肉類成分小吃，因未食用完畢，順手丟進包包，返台入境遭海關攔查，不小心就吃上罰單。

農委會防檢局指出，國境解封後，日本、韓國都是國人出國最常去的國家，而台灣人去韓國喜歡吃的當地小吃，像是豬血腸、飯捲、炸雞、起司熱狗等，都是含有禽畜成分的食品，常有民眾在當地沒吃完，順手丟進包包，入境時一時疏忽忘了丟棄，一旦遭海關查獲就會挨罰。

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防檢局提醒，韓國泡麵也是遊客喜歡購買的伴手禮，但直接用熱水沖泡即可食用的泡麵可以攜帶入境，至於要另外用滾水煮的快煮麵，就屬違禁品，民眾要特別留意；此外，國人常買韓國生的人蔘，因生鮮植物不可隨便攜入境，也在禁止之列。

防檢局進一步說明，包括牛豬雞鴨鵝等禽畜肉類製品，以及動植物用藥品、含禽畜成分的寵物食品、溫泉蛋、鮮奶、盆栽、土壤、昆蟲等，都是不能攜帶入境的物品，民眾如果不小心誤攜入境，或不確定是否可以攜帶入境，可在出海關前先詢問設置在行李轉盤附近的動植物檢疫櫃臺，若當場丟棄就不會挨罰。

防檢局長杜文珍提醒，民眾出國購買伴手禮千萬要看清楚成分，像是雞仔餅、小香腸、肉鬆蛋捲、小臘肉、火鍋調理包等，都含有肉類成分，此外，包括種籽類、會發芽的植物也不可攜入境，民眾出國前可上防檢局網站查看「出國必看不買清單」。

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