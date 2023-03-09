陸委會：明恢復兩岸10定期航點　含廣州、深圳、杭州、福州等

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸2月初提出優先恢復兩岸16個直航點的建議，時隔一個多月，陸委會於3月9日宣布，除了原先的5個兩岸航點外，3月10日起恢復10個兩岸定期航點，包含深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

陸委會新任副主委兼發言人詹志宏在記者會上表示，在現行5個航點持續執行及疫情風險可控下，依商務交流旅運優先、台商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行評估，規劃開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

▼兩岸航點在疫情爆發後縮減至剩下5個。（圖／記者李毓康攝）



詹志宏指出，對於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規劃得申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

詹志宏提到，定期航班航點規劃自3月10日開始實施，至於包機航點由交通部盡速於近日內公布執行細節後實施。

詹志宏還說，在恢復航點討論過程中，政策上已確定將於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，將於下周公布。

詹志宏強調，依據總統蔡英文去年國慶談話指示，在兩岸邊境解封後逐步恢復兩岸健康有序交流，行政院長陳建仁上任後也提示施政應以打造溫暖堅韌台灣為目標，指示陸委會應滾動式檢討小三通及航點等政策，相關機關即已持續就恢復兩岸各層面交流，包括恢復兩岸空運客運航點進行評估及規劃。

▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



詹志宏說，有關恢復航點議題，經陸委會、交通部、衛福部及相關機關，就旅運需求、可能疫病風險、兩岸交流情勢、航運作業及配套準備、國際相關作法等各方面，蒐整相關資訊，進行多次評估及硏議，完成本規劃方案。

詹志宏進一步解釋，本次規劃基本上已綜合各方面考量，並盡量將陸方日前提出的恢復航點建議納入，可以說展現了我方最大的善意，「由於疫後兩岸交流的恢復及秩序維護，需要雙方共同努力，希望可在此次恢復航點的基礎上，逐步增加雙方的善意及良性互動。」

兩岸過去曾有61個直航點，但疫情爆發之後，縮減到剩下北京、上海（浦東、虹橋）、廈門、成都5個。

國台辦2月初表示，大陸航空主管部門已致函台灣方面，兩岸疫情已趨平穩，希望雙方推動兩岸航線恢復正常運轉，優先恢復台胞反映較為集中的16個航點，包含廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱。

▼恢復空運航點（陸方）規劃之參考表。（圖／陸委會）

