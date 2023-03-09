　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會：明恢復兩岸10定期航點　含廣州、深圳、杭州、福州等

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸2月初提出優先恢復兩岸16個直航點的建議，時隔一個多月，陸委會於3月9日宣布，除了原先的5個兩岸航點外，3月10日起恢復10個兩岸定期航點，包含深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

陸委會新任副主委兼發言人詹志宏在記者會上表示，在現行5個航點持續執行及疫情風險可控下，依商務交流旅運優先、台商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行評估，規劃開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

▼兩岸航點在疫情爆發後縮減至剩下5個。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華航空,松山機場,松機,華航,旅遊,出國,包機,空中巴士Airbus A330-302,B-18303,機場跑道。（圖／記者李毓康攝）

詹志宏指出，對於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規劃得申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

詹志宏提到，定期航班航點規劃自3月10日開始實施，至於包機航點由交通部盡速於近日內公布執行細節後實施。

詹志宏還說，在恢復航點討論過程中，政策上已確定將於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，將於下周公布。

詹志宏強調，依據總統蔡英文去年國慶談話指示，在兩岸邊境解封後逐步恢復兩岸健康有序交流，行政院長陳建仁上任後也提示施政應以打造溫暖堅韌台灣為目標，指示陸委會應滾動式檢討小三通及航點等政策，相關機關即已持續就恢復兩岸各層面交流，包括恢復兩岸空運客運航點進行評估及規劃。

▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

詹志宏說，有關恢復航點議題，經陸委會、交通部、衛福部及相關機關，就旅運需求、可能疫病風險、兩岸交流情勢、航運作業及配套準備、國際相關作法等各方面，蒐整相關資訊，進行多次評估及硏議，完成本規劃方案。

詹志宏進一步解釋，本次規劃基本上已綜合各方面考量，並盡量將陸方日前提出的恢復航點建議納入，可以說展現了我方最大的善意，「由於疫後兩岸交流的恢復及秩序維護，需要雙方共同努力，希望可在此次恢復航點的基礎上，逐步增加雙方的善意及良性互動。」

兩岸過去曾有61個直航點，但疫情爆發之後，縮減到剩下北京、上海（浦東、虹橋）、廈門、成都5個。

國台辦2月初表示，大陸航空主管部門已致函台灣方面，兩岸疫情已趨平穩，希望雙方推動兩岸航線恢復正常運轉，優先恢復台胞反映較為集中的16個航點，包含廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱。

▼恢復空運航點（陸方）規劃之參考表。（圖／陸委會）

▲▼陸委會：恢復10個兩岸定期航點。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

ET快訊
士兵人間蒸發！　父急飛金門轉搭海龍快艇登島尋兒
館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」！　照片傻眼
相驗結果曝！男屍詭掛海上風電基座　高大成：活活被曬死
安排心理師協助鄧愷威　餅總：全力幫他調整
林襄又瘦了！　啦啦裙鬆一圈「真實體重曝」
快訊／10個兩岸定期航點恢復！　包含廣州、深圳、杭州
鄭弘儀認閃辭5年節目！　健康亮紅燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兩岸、外交能力遭質疑成2024弱點？　侯友宜：新北市有它的角色定位

回顧國民黨布局「換柱」最慘痛　賠了朱立倫至今仍難再起

天守閣的意外亮點！台日市長人氣差很大　陳其邁爆棚⋯他傻眼

羅智強再找來「這大咖」任榮譽主委　因屏東選戰結下良緣

黑道高調喝春酒！警政署下令大掃黑　侯友宜：強力取締毫不手軟

曲目「鄭明析交響詩」！徐巧芯爆攝理教週日將公演　籲北市府多注意

高雄棒球隊代言人！陳其邁帶「台鋼雄鷹」周邊　跨海征服日議長　

同台頻提「中央地方齊合作」　陳建仁視察社宅讚：不能沒有新北市府

估勞保基金2028年破產　國民黨團提修法：中央每年撥補1千億

陸委會：明恢復兩岸10定期航點　含廣州、深圳、杭州、福州等

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

陳零九被爆曖昧篠崎泫才分手　3女星同時發文批「狐狸精」！

兩岸、外交能力遭質疑成2024弱點？　侯友宜：新北市有它的角色定位

回顧國民黨布局「換柱」最慘痛　賠了朱立倫至今仍難再起

天守閣的意外亮點！台日市長人氣差很大　陳其邁爆棚⋯他傻眼

羅智強再找來「這大咖」任榮譽主委　因屏東選戰結下良緣

黑道高調喝春酒！警政署下令大掃黑　侯友宜：強力取締毫不手軟

曲目「鄭明析交響詩」！徐巧芯爆攝理教週日將公演　籲北市府多注意

高雄棒球隊代言人！陳其邁帶「台鋼雄鷹」周邊　跨海征服日議長　

同台頻提「中央地方齊合作」　陳建仁視察社宅讚：不能沒有新北市府

估勞保基金2028年破產　國民黨團提修法：中央每年撥補1千億

陸委會：明恢復兩岸10定期航點　含廣州、深圳、杭州、福州等

強化資安！金管會：重大事件未揭露　最重罰500萬

竹山秀傳醫院婦女節「花獻女神」　籲重視性別平權和婦女健康

【廣編】為女性應援！李毓芬國際婦女節發表新影片：一起#EmpowerHer

大元曝單親「沒感受過父愛」　屈中恆一暖舉她爆哭：謝謝爸！

大谷翔平先發投手扛第3棒　日本戰中國先發陣容出爐

從小被祖父母養大　女DNA檢測找生父意外發現「母被性侵真相」

桃園房價凹陷區現「旋轉大樓」　開價4字頭鎖定換屋客

陶晶瑩曬「(G)I-DLE手燈」驚喜預告！粉嗨翻CUE她：又偷護照回來

清明掃墓逢森林火災好發期　林務局細胞簡訊示警

荷蘭加入圍剿！收緊晶片出口　陸外交部堅決反對：已提出交涉

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

牙醫史書華FB粉專「啪沒了」鍾沛君：爽啦！

快訊／金門二膽島1上兵今早失聯　陸軍至今找不到人

防疫再鬆綁！　陳建仁：確診輕症免隔離、自主健康管理0+N

蔣萬安撂話：絕不容許黑道肆意橫行

國民黨大亂鬥　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗

恢復兩岸空運客運航點　陳建仁：陸委會下午記者會說明

兩岸10航點明恢復　含廣州、深圳、福州等

賴清德不建議議員選立委！徐巧芯一句酸爆

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

中華隊首戰慘敗！　朱立倫深夜信心喊話

親中領導人讓台灣避戰？律師搖頭了

蔡英文見麥卡錫！她推測：與烏克蘭戰場有關

陸戰隊搞丟2件T91步槍「槍機」！　自主移送司法偵辦

分析／黃健庭「吹風會」露玄機　朱立倫戰2024機率趨近於零？

更多熱門

相關新聞

兩岸航點擬陸續恢復！傳清明節前有望先開放廣州、深圳

兩岸航點擬陸續恢復！傳清明節前有望先開放廣州、深圳

疫情前兩岸空運曾有61航點，疫情爆發後，目前僅剩北京、上海、虹橋、廈門、成都等5個航點，不過疫情趨於流感化，兩岸往來需求增加，中國國台辦日前喊話優先恢復兩岸16個直航點，行政院今(3/9)鬆口將恢復兩岸航點，陸委會下午4點宣布，據悉，兩岸航點傳出將採逐步恢復，廣州、深圳等清明節前可望先開放。

秦剛拿憲法稱台灣是中國的　陸委會回應

秦剛拿憲法稱台灣是中國的　陸委會回應

陸客來台無下文　邱太三：陸先去除政治因素

陸客來台無下文　邱太三：陸先去除政治因素

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

88槍擊案嫌犯被押回台　陸委會表達肯定

88槍擊案嫌犯被押回台　陸委會表達肯定

關鍵字：

陸委會兩岸直航點兩岸直航詹志宏

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面