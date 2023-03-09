「藍營縣議員組織行動勾稽表」曝光　鄭運鵬：恐為長期違法監票行為

記者詹宜庭／台北報導

南投縣第二選區立委補選落幕，而在投票過程中，名間鄉第159及160投開票所，有自稱「全民監票行動聯盟」的成員在投開票所外，紀錄投票民眾人數與特徵，並將密錄器藏在花盆偷偷錄影，且坦承該行為已進行至少3年。民進黨立委鄭運鵬9日表示，他日前得到一份國民黨縣議員組織的行動勾稽表，內容顯示了這是「長期」、「計畫性」的違法監票行為。

鄭運鵬說，「全民監票行動聯盟」在投開票所外放置密錄器早就不是第一次，去年1月台中市第二選區立委補選也發生過，甚至2021年10月罷免案投票時，也傳出有不屬於警方的攝影機對準投票所錄影。

鄭運鵬表示，根據他收到的國民黨縣議員組織文件，裡面行動工作任務表內寫明了各項前置作業的勘查、密錄設備如何分配、佈置等，文件內更出現近30年前的「V8」的規格攝影機，由此可合理推論，該工作表已存在多年。另外，該文件中也顯示「手機上傳」的工作項目，可推測這些影片已傳到其他團體勢力、網路社群或國外。

鄭運鵬分析份組織文件後認為，第一，這是長期存在的犯罪行為；第二，這是政黨或組織等級的結構性犯罪；第三，需討論手機上傳的工作指令，是否有將影片傳給中國大陸等境外勢力。

鄭運鵬強調，偵訊後他也將紙本交給法務部長蔡清祥，要求法務部責成檢察官全面調查。他呼籲，這不能侷限在《選罷法》第一百零八條的妨害投票，而是要深究違反《刑法》第三百十五條之一的侵犯個人私隱密及影像再利用犯罪行為，從嚴調查、從重起訴。