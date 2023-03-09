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回顧國民黨布局「換柱」最慘痛　賠了朱立倫至今仍難再起

▲▼國民黨立法實務研討會 朱立倫聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨布局2024紛擾不斷，遭外界指有意投入總統大選的黨主席朱立倫，日前透過秘書長黃健庭表示，自己不要被納入初選民調。不過，如今在各家調查支持度皆墊底的朱立倫，過去也是政壇明星，擔任新北市長期間更獲得極高聲望，卻因2015年的換柱事件光環盡失，而那年爆發的爭議則是國民黨最慘痛的教訓。

2015年，時任總統的國民黨籍馬英九即將卸任，任內與中國大陸的關係招來批評，更因推動服貿協議及兩岸經濟整合，爆發太陽花學運，藍營聲勢走下坡。面對即將到來的總統大選，黨內大咖除朱立倫外，包括當時為副總統的吳敦義及立法院長王金平等皆無人登記初選，而作為立委的洪秀柱為拋磚引玉，完成領表，並稱自己不會真正代表國民黨參加總統選舉。

不過，提名初選作業最終只有洪秀柱及曾任衛生署長的楊志良登記，而楊志良因未通過黨員連署，洪秀柱成為唯一完成登記者，國民黨中央則祭出「防磚條款」，要求洪秀柱平均民調必須超過30%，期間拋出「一中同表」，刺激到國內面對大陸的敏感神經，引發爭議，但最終洪秀柱仍以46.203%的平均支持率於2015年7月正式獲得提名。

▲▼國民黨前主席洪秀柱專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者呂佳賢攝）

洪秀柱通過初選後，與當時民進黨的蔡英文民調始終有差距，藍營內部開始出現「換柱」聲音，同年9月，黨內有意勸退洪秀柱，但洪秀柱拒絕退出，黨中央開始運作「換柱」，並於10月舉行臨全會，會中以舉手方式表決洪秀柱提名廢止案，891人到場，812票贊成撤換，另鼓掌通過由當時身兼國民黨主席朱立倫參選總統，而曾多次強調自己新北市長會做好做滿的朱立倫，則是請假投入總統大選。

2016年大選，朱立倫以381萬3365票，慘敗給蔡英文的689萬4744票，為國民黨一大挫敗。談及過往，朱立倫受訪時曾說，這幾年來跟柱姐的私交很好，私下會聊天、傳訊，也多次公開私下表示過道歉，因為當時的時空背景環境「處理不好」，回過頭看過去發生的事，不斷自我反省檢討，「朱立倫有做不好的地方，但人生經歷過挫折錯誤，國民黨也會做得更好得更強。」

洪秀柱也曾表示，自己在領表前與朱立倫談論多次，他仍堅決不肯參選，「我必須說他講的是真話，不是在敷衍我，也不是『夭鬼假小心』。他甚至最後明白告訴我，他已經跟王金平講了，要王金平去登記。」

而如今國民黨總統人選提名再卡關，洪秀柱近日以自己2016年參選總統的經歷表示，「要選就大聲說出來，原來請你們出來都不出來，等到有人出來又心中不爽，侯友宜現在民調很高，既然很高，就不要再龜毛了啦。」

國民黨8日召開中常會，朱立倫主持發表談話指出，面對2024大選，國民黨不躁進，但也絕對不會拖延，所有提名作業與努力工作就從今天開始。秘書長黃健庭則說，絕不會有到七月才辦初選的情形，勝選是唯一的目標，必須要在這樣的情形下凝聚黨內共識，另朱立倫還要求民調別把自己放進去，就是要負責把最強的人提出來，而最強人選出場方式，中常委剛剛在常會時多數建議直接用徵召，以免夜長夢多，如果這是共識的話當然可以使用，「如果對徵召有共識，鴻海創辦人郭台銘的確也是可能人選，但徵詢時不會先去找郭台銘。」

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