殺人車上路！賓士男酒駕路線跨雙北至少20公里　撞死勤奮單親爸

▲三重疏洪道發生恐怖死亡車禍，機車騎士被被撞到凌空翻滾5圈，再遭該轎車「二度撞擊」。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市三重區昨8日發生酒駕死亡車禍！北市一名26歲李男昨中午，酒駕開車載女友到公司上班，行經三重疏洪道時逆向撞上單親爸，單親爸被撞到凌空翻滾5圈，再遭該轎車「二度撞擊」，夾在車頭與護欄間，當場腦液滲出慘死。肇事者李男酒測值達0.5毫克，承辦公務員知悉他酒駕路線橫跨新北時，直呼是殺人車上路，各個直搖頭！

整起事件發生在昨天中午12時許，監視器畫面拍下，李男駕駛賓士車高速逆向開在疏洪道上，當場撞上準備左轉的許姓騎士，許男騎士被撞飛後凌空翻滾5圈，還來不及落地，再遭該輛轎車「二度撞擊」，夾在車頭與護欄間，當場腦液滲出慘死。

事發後，李姓男子仍醉茫茫，無法第一時間製作筆錄，同車的女友疑似為規避法律責任向警方表示「沒有聞到酒味」。數小時後，李男向警方表示，他事發前一日到北市林森北路酒店喝酒，一直喝到凌晨3、4點才返回北市木柵住家。之後再載24歲黃姓女友到新北三重中正北路公司上班。

據悉，李姓男子酒駕路線，從木柵醉醺醺開車到新北三重，「橫跨雙北」至少達20公里，本案相關承辦公務員得知李男離譜行徑後都直搖頭，痛批簡直是「殺人車上路」。

死者50歲許姓工人是名單親爸爸，有2個兒子，一家3口家住新北新莊，3人勤奮的過生活，未料許男遇此劫難，從此與家人天人永隔；71歲的許男母親接獲愛子死訊不敢置信，情緒激動到無法簽署兒子的死亡證明。

▲▼三重疏洪道撞死人，酒駕的26歲李男。（圖／記者黃彥傑攝）

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