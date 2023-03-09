休旅車「保齡球式」撞4台車側翻！　酒駕男脫困還想跑…下場慘了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區今(9日)清晨發生一起車禍，一名陳姓男子駕車返家途中失控撞上停放路邊的4部轎車，陳男的座車也側翻90度。警方獲報抵達現場，發現陳男竟徒步逃離現場，員警上前追緝，發現他身上有濃厚酒味，經檢測後酒測值超標，除依公共危險罪嫌送辦外，也查出他闖紅燈、逆向行駛、無照駕駛，將開出交通罰單。

這起事故發生在9日清晨5點50分，警方獲報，前金區大同二路與河東路口發生一起交通事故，員警到場時發現，一部休旅車90度倒地，還有4部轎車受擦撞，而肇事的27歲陳姓男子已自行脫困，且已徒步逃離現場約50公尺。

▲酒駕男精神不濟連撞4車然後側翻。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警將他攔下，發現陳男手腳有擦挫傷，身上散發出酒味且臉色潮紅，即對他實施酒測，發現酒測值超過法定標準值，依公共危險罪現行犯將他逮捕。

警方調查，陳男疑似酒後精神不濟，沿大同二路東向方向行駛時，失控衝到對向車道，並撞上路旁停放的4輛自小客車。警方調閱影像，發現陳嫌有闖紅燈、逆向行駛、無照駕駛等交通違規行為，後續也開出交通罰單，陳男除了得賠償4位車主外，最高恐還得吃上1萬9200元罰單。

▲休旅車「保齡球式」猛撞路邊4台車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳男除了被送辦外，警方也查出他闖紅燈、逆向行駛、無照駕駛。（圖／記者許宥孺翻攝）