吳斯懷稱「暫緩台日軍事交流」　鄭運鵬分析立場批：比共諜還共諜

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

《日本經濟新聞》日前報導台灣有9成退伍軍人赴中國大陸送情資，引發爭議，國民黨立委吳斯懷建議，日方沒有正式回答或道歉，可否「暫緩台日軍事交流」。對此，民進黨立委鄭運鵬則分析《日經新聞》的立場批評吳斯懷，「比共諜還共諜！共諜至少還會躲起來捏。」

鄭運鵬表示，他也認為《日本經濟新聞》的爭議報導所稱的9成退役軍官出賣國防機密的確離譜，不過這篇也是站在台灣必須重視國家安全的立場。他提到，以退役將領的背景，吳斯懷要生氣、國民黨要借題發揮他也可以理解，但他指出，中國擺明是威脅台灣的軍事作為時，你們要台灣吞下來，要政府接受一個中國原則去溝通；日本媒體要台灣重視國防機密時，你們竟然是要求中斷台日軍事交流，他大批，「這樣的公開立場，比共諜還共諜！共諜至少還會躲起來捏。」

針對此爭議，《日經新聞》已於3月7日在原報導相同版面刊登聲明，鄭重澄清表示報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見，並不代表日本經濟新聞社的立場，對於該報導造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導之公平性。對此，外交部7日透過聲明稿表示，肯定《日經新聞》的澄清，也期盼社會回歸理性。