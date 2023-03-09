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社會 社會焦點 保障人權

法官兒偷拍正妹如廁賣色情論壇　被起訴又在捷運狂攝女高中生內褲

▲▼跟蹤、偷拍、色情狂、變態男（圖／記者黃克翔攝）

▲退休法官之子因捲入偷拍論壇案遭起訴，竟又在捷運偷拍女子裙底風光。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉人豪／台北報導

沈姓退休法官之子，因為涉及國內2大偷拍論壇案，超過20萬偷拍片牽連約300名女子受害，已被檢察官起訴等待法院審理中，沒想到沈男不知收斂，又在台北市捷運車站偷拍女高中生裙底風光，台北地檢署調查後依兒少性剝削防制條例等罪將沈男起訴。

檢警20222年時查獲國內最大偷拍影片販售網站，由綽號「老馬」的不詳男子在美國租設網域空間，架設了某論壇，販售偷拍影片及照片給付費會員，如果會員有自己的影片要分享，也可成為「自售者」，賣片獲利與論壇拆帳。

知情的A男透露，該論壇分潤模式相當驚人，每部影片網站管理者老馬會視影片畫質、長短，女主素質分類，拍片上傳者將可獲取2-20萬元不等的報酬，原創影片作者也可根據會員下載購買次數，分取一定金額的利潤，「認真拍片年收入數百萬元輕輕鬆鬆」。

▲台科大男偷拍北市上百女學生如廁，還肉搜被害人長相分等級。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲張子彥曾帶著法官之子協助把風偷拍女性如廁。（圖／資料照）

2015年間，原本在該論壇活躍的陳紹偉、王星澤等人，因不滿分潤方式，決定另起爐灶，再架設了《觸感論壇》，並仿效會員組織架構，自行蒐集或者尋找各類「自售者」，販賣各類偷拍影片，直到有會員將影片轉傳telegram群組才爆發，估計2大論壇不法獲利約3000萬元，有300名女性受害。

全案已經由檢察官陸續依違反《兒少性剝削》等罪起訴、追加起訴19名被告，其中供貨者包含從事教職的林清安、前屏東縣警察劉汶燁，另外就是專門鎖定啦啦隊等女校社團活動，埋伏偷拍女子如廁的張子彥，他在在台北市府、北捷女廁內偷拍50多位女子如廁。

而張子彥還將技術傳給退休法官之子沈名昱，由張帶著沈去偷拍地點外協助把風，分享偷拍戰果，合夥當起論壇的供片大戶，張男經北市警方逮捕後，遭法院重判6年，入獄前又以手機、針孔偷拍40多名女子約砲性愛、裙下風光再度落網。

沒想到，沈名昱因協助偷拍遭起訴後，在法院審理期間竟然又手癢，在台北市蛋黃區的捷運車站偷拍女性，被害人事後報案，警方根據監視器等跡證追查到沈男涉案，檢察官將沈男逮捕到案，台北地檢署偵結後依兒少性剝削防制條例等罪將沈男起訴。

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