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軍官壞壞幼教女師「偷拍炫耀前妻」！前妻反手一舉動　結局超展開

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲軍人壞壞幼教女師「偷拍照傳前妻」，前妻一個動作害她丟工作、婚姻告吹。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名幼教女老師日前透過交友App，結識一名洪姓職業男軍官，雙方相約出遊並於旅館發生性關係，不料洪男卻趁她不注意時，拍下她的裸照並傳給前妻炫耀，結果前妻把照片轉傳給她的未婚夫，害得她失去工作、婚姻告吹，氣得她提告洪男求償100萬元。台中地院審酌後，判處洪男應賠償20萬元，可上訴。

根據判決書指出，幼教女老師2020年透過交友App認識洪男，兩人2020年9月25日相約一起到新竹地區旅遊，後續又一起到汽車旅館休息並發生性關係，不料洪男卻在未經過她同意的情況下，偷從背後拍下她裸體躺在床上，以及旁邊泳衣、包包等6張照片。

洪男2020年10月與張姓前妻交談時，把女老師的6張照片傳給前妻炫耀，張女第一時間質疑他說，「隨便拿個女生背影唬爛我」，他見狀立刻回覆，「這個是我的相簿」、「我不是在網路上隨便抓的」。沒想到，張女後來把6張照片傳給女老師的未婚夫，造成女老師事業、婚姻大變

女老師發現被洪男偷拍，照片還被傳給未婚夫後，氣得提告洪男妨害秘密罪且附帶民事訴訟。她出庭時痛訴，洪男偷拍又私自轉傳照片，害她被學校解聘，而且她當時婚事將近，已支付近15萬元準備舉辦婚禮，不料遭未婚夫解除婚約，感情受挫之際，婚禮的錢又拿不回來，請求洪男賠償100萬元精神及財產損失。

妨害秘密罪部分，洪男出庭時，否認有任何妨害秘密犯行，辯稱傳給前妻的6張照片中，只有泳衣及包包等物品是女老師的，其於2張有女子裸體躺在床上的照片，是他從網路上下載的，並非他拍攝女老師的照片。對此，台中地院一審不採信洪男辯詞，審酌後判處洪男3月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

民事部分，洪男出庭時坦承，他偷拍的行為確實已侵權，但女方的婚姻及婚宴費用，與他的行為無因果關係。台中地院法官審理案情，認為女老師「未提出證據」，證明離職、解除婚約、無法討回婚禮花費與洪男行為有因果關係，認為女教師請求婚宴賠償無理由，審酌後僅判處洪男應賠償20萬元精神撫慰金，可上訴。

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