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北捷櫻花妹太正！噁男偷拍短裙美腿　「沒拍到內褲」判無罪

▲裙子,短裙,女子,女生,女孩（圖／免費圖庫Pixabay）

▲日籍正妹搭捷運遭噁男偷拍短裙大腿，但法官看了照片後認為沒成功拍到裙裡內褲，屬未遂犯無罪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名易姓男子搭台北捷運時，看見一名日籍正妹覺得太漂亮，拿出手機朝她穿著短裙的下半身偷拍2張照片，正妹發現並馬上報警，隨後果真在他手機內發現剛剛偷拍的腿照，檢方依妨害秘密罪將他起訴，但法官看了照片後，認為「僅見女子的短裙及大腿」，客觀上未拍到女子的隱私部位，判易男無罪。

判決指出，易男2022年11月9日晚間，搭台北捷運行經中正紀念堂站時，看見同車的一名日籍正妹面容姣好，竟忍不住拿手機對著她的短裙與雙腿連拍2張照片，正妹機警察覺有異，勇敢將易男逮住並通報站務人員。

警方到場後，搜索易男手機，發現了剛才偷拍該名正妹坐著與站著的下身照各1張，易男對自己的犯行坦承不諱，檢方依照妨害秘密罪將他起訴。

台北地院法官檢視了2張照片後，認為僅得見短裙、大腿及雙腳，沒有女子的隱私部位或裙內之褲，雖然易男主觀上承認有拍攝女子裙下的故意，但持手機從遠處拍攝，雖構成著手實行偷拍的要件，但客觀上易男未成功拍到，只能拍到女子公開、非隱私且為公眾所得見的短裙、大腿及雙腳，並未發生攝得身體隱私部位之結果，屬於未遂犯，於是判易男無罪，還可上訴。

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