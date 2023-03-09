外界看衰王建煊　邱毅爆往事讚：亂世中唯一的清流

▲前監察院長王建煊拋參選總統震撼彈。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

前監察院長王建煊宣布以無黨籍身分參選2024總統大選，但根據總統副總統選舉罷免法規定，若無政黨推薦，須透過公民連署才能成為候選人。前立委邱毅說，很多人認為王建煊連連署的門檻都過不了，可是放眼當前台灣政壇，王建煊是亂世中唯一的清流。

邱毅說，王建煊高齡已85歲，他歷任高官，卻一貧如洗，尤其是1990年，他擔任財政部長時，堅持進行土地改革，得罪了許多權貴財團，並與李登輝直接槓上，王建煊被迫辭官，引起社會譁然，王建煊隨即投入台北市立委選舉，以最高票當選，之後並與郁慕明、趙少康等人成立了新黨，開啓了「新黨旋風」。

邱毅回憶，1993年他在中華經濟研究院擔任研究員，為了「南向與西進之爭」，與李登輝翻臉，遭到各方排山倒海勢力的圍剿，當時也只有王建煊等人伸出援手，而在污濁的政治圈里，王建煊始終保持剛正清廉，所以被譽爲「王聖人」。他曾批評趙少康「機關算盡太聰明」，也因此淡出新黨核心。

邱毅指出，2008年馬英九執政，在擬定監察院長人選時，他極力向馬英九舉薦王建煊，反對馬英九心中曾屬意的沈富雄。他的意見得到大部分立委的支持，王建煊之後擔任了監察院長，而且長達六年。馬英九在2008年大選前夕，承諾當選後要重啓「319槍擊案」調查，並為被謀殺的陳義雄追求真相，平反昭雪寃情。馬英九上任後，卻將承諾拋之腦後，擔任法務部長的王清峰也冷漠以對，他只好帶著陳義雄家屬到監察院陳情，得到王建煊的熱情支持，並重啓專案調查。雖然因為「319槍擊案」的資料被控制在警政系統手中，而2004年負責此案的侯友宜又把陳義雄誣指為兇手，掩蓋了槍擊案的真相，使得監察院的調查沒有太多進展，但他還是很感謝王建煊的仗義相助。

邱毅表示，王建煊從監察院長退休後，就淡出政壇，全心放在公益活動上，不過他後來領銜代表新黨角逐不分區立委，對方還是公開力挺，還時常打電話鼓勵他要斬妖除魔。王建煊如今仍然願意挺身參與大選，並高舉兩岸和平統一救台灣的大旗，這份道德勇氣，雖千萬人吾往矣的氣魄，放眼當前台灣政壇，無人可望其項背，也是台灣亂世中唯一的清流，「我對他『明知不可為而為』的道德勇氣是很欽佩的。」