他分享王建煊31年前小故事　曝挑戰「地主利益」下場

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邱顯智分享王建煊31年前小故事　曝挑戰「地主利益」下場

▲▼前監察院院長王建煊。（圖／記者李蕙璇攝）

▲邱顯智分享關於王建煊31年前的小故事。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

新黨創始人、前監察院長王建煊宣布將參選2024總統大選，引發熱議。時代力量立委邱顯智8日就在臉書分享王建煊31年前的小故事，與居住議題息息相關，揭發當時王建煊挑戰地主利益的下場。

邱顯智表示，王建煊對大多數人來說，這是一個陌生久遠的名字，不過，他想跟大家說一個31年前的故事，這個故事中的王建煊，跟居住議題息息相關。

邱顯智提到，1992年，時任財政部長的王建煊，想要推動「土地增值稅按實際交易金額課稅」，簡單來說，土地增值稅的課徵基準，是按照土地交易的公告現值，而不是實價課稅，稅基偏離實價，課到的稅額就會大幅減少。

他舉例，1億買入的土地，3億賣出，獲利2億，40%的稅率，應該要繳8千萬的土地增值稅，但是，實際上收到的土地增值稅，遠遠不到8千萬，因為買入時的現值如果是4千萬（市價4成），賣出的現值是1.5億（市價5成），稅率同樣40%，只要繳4千4百萬，活生生減掉將近一半的稅。

邱顯智指出，王建煊認為，這項是改善租稅制度及平均地權的重要措施，落實漲價歸公的三民主義精神。「很有道理對吧？那你知道王建煊的下場嗎？」他表示，當時國民黨總統李登輝直接放話「道德高的人，適合去傳教，不適合做部長」；國民黨的「本土派」（地主們）大聲反對，更有人聲言這是「外省部長搶本省人土地」；台北市、高雄市、台灣省議會，通通提案要求政府撤換王建煊；地主勢力的機關報，林榮三家族的自由時報，在5天內發動6篇社論痛批王建煊，他提到，「有沒有強烈的既視感？去年平均地權條例修法前夕，這份報紙，連續兩天動用2版全版痛批修法違憲，期期以為不可。」他總結，沒過多久，王建煊被迫辭去財政部長，土增稅改革消散無聲。

邱顯智再舉出，17年後，當總統換成馬英九，面對高漲的房價，當時的經建會主委蔡勳雄公開表示，非自用住宅應改依市價課徵資本利得稅（土增稅），這個跟王建煊類似的改革倡議，不到一天，立即被時任行政院長吳敦義否決。

邱顯智說，非關藍綠，無關統獨，只要挑戰地主的核心利益，你就會看到地主集團群起動員的壓倒性力量，「這是王建煊、蔡勳雄告訴我們的故事。」

邱顯智直言，然而地主不會告訴你的真相是，土地增值稅屬於地方稅，目前一年全國可以收到1000億左右，只要市價課稅，不僅可以大幅增加稅收、充實地方財政，甚至還有進一步調低自用住宅優惠稅率的空間。

「這麼好的土地稅制改革，為什麼藍綠兩黨有志一同，從來不肯做呢？」，邱顯智表示，他們一定會告訴你，會影響一般民眾，造成社會動盪，不只如此他們還說，地方政府缺錢蓋捷運的時候，可以擴大辦理區段徵收來充實財源，「這是現任交通部長王國材公開送給基隆市政府的『建議』。」他最後大嘆，然而被徵收、迫遷的民眾，又有誰來在乎他們的流離失所呢？

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