轟王建煊「想當中國大陸的狗」　台灣基進：慢走不送！

▲前監察院長王建煊。（圖／記者賴于榛攝）

記者詹宜庭／台北報導

新黨創始人、前監察院長王建煊宣布將參選2024總統大選，並稱台灣若無支持統一的聲音，中國大陸會認為統一無望，有更高機率對台動武。台灣基進8日痛批，「台灣不需要統一的聲音！王建煊想當中國大陸的狗，慢走不送。」

對於王建煊主張「兩岸和平統一」，台灣基進今日透過臉書發文開嗆，「王建煊是順著中國大陸的帝國邏輯，若沒有任何反抗意志，當中國大陸狗就好，不用在台灣選總統。」

台灣基進黨主席王興煥認為，若台灣接受統一，未來就是送入集中營；因此，他們要向社會表達，爭取獨立是台灣的基本權利，也是基本的民族尊嚴。

王興煥說，對岸一直將台灣視為禁臠，若台灣不接受統一，便不放棄攻打台灣，而王建煊是順他們的帝國邏輯，就是要接受統一才不會被打，「台灣基進則不接受統一而是要獨立，若中國大陸因此打我們，我們就備戰作戰。」

台南市議員李宗霖更痛批，「難道台灣要當中國大陸的狗？民主與極權的差別，就是在當台灣被中國併吞時，台灣連當寵物狗的權利都沒有，王建煊如此配合極權思維的老人，比較適合去當中國哈巴狗。」

台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺則指出，所有人都知道，當台灣表現出投降示弱的態度，敵人就會認為台灣好打，「如果連一點反抗的態度都沒有，王建煊當狗就好，不用在台灣選總統。」