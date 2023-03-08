新黨無推薦總統候選人資格！　他曝王建煊要參選「只有一途徑」

▲監察院前院長王建煊。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

新黨創始人、監察院前院長王建煊7日接受媒體專訪，宣布將參選2024總統，預計於3月29日在台大校友會館舉辦記者會正式公布。對此，資深媒體人黃揚明表示，新黨並無直接推薦總統候選人的資格，因此，王建煊若真要參選，唯一的路徑就是公民連署。

根據總統副總統選舉罷免法規定，推薦候選人之政黨於最近一次總統、副總統選舉，其所推薦候選人得票數之和，應達該次選舉有效票總和5％以上，而新黨未符合該條件。

黃揚明指出，王建煊有新黨黨籍，若真要參選總統，唯一的路徑就是公民連署，也就是先繳交1百萬保證金，在期限內合格公民連署書須達最近一次立法委員選舉選舉人總數的1.5％，也就是28萬2104份，才能獲得選舉資格。

據《台灣醒報》報導，85歲的王建煊表示，目前台灣國民黨不統不獨、民進黨獨就沒有統，但台灣的候選人應該要三種立場都有，只有不統不獨跟獨，台灣很快就會完蛋。

王建煊表示，他要跟大陸和平統一，並把跟美國購買的武器停掉，但這舉動並非跟美國敵對，而是台灣現在太像美國的哈巴狗，未把人民的利益作為優先，如今只有他為了台灣民眾出來選，才看能如何化解。