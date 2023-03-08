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拼谷底翻身！王婉諭曝時力2024佈局　「最強戰將」有再戰可能性

▲▼時代力量立法委員王婉諭等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

根據近期民調顯示，時代力量近期政黨支持度僅剩1.1%、面臨泡沫化危機，因此要力拼在2024大選中谷底翻身，時代力量黨主席王婉諭8日受訪時表示，幾位黨籍立委中邱顯智會出戰竹市、自己也規劃挑戰區域，陳椒華還不明確、前苗栗縣長候選人宋國鼎也在評估當中，也希望「最強戰將」黃國昌有再戰可能性。

日前傳出黃國昌被納入民眾黨不分區立委名單，王婉諭表示，從2022首長選舉到2024立委選舉都希望黃國昌能加入，而黃國昌被民眾黨吸納一事都是媒體傳聞，黃國昌立場都是以關心為主，看第三勢力能否成長，「從他過去立委角色到現在身為媒體人都是在講這些，4年前他沒有跟民眾黨合作，相信現在也不會。」

對於立委選戰布局，王婉諭接受網路節目《新聞不芹菜》採訪時表示，邱顯智會出戰新竹市區域立委；陳椒華還要討論，因為還不明確是否選區域，「而我自己也是規劃挑戰區域，但因為還有黨主席角色，還要再思考，而宋國鼎也在評估當中，畢竟黨的方向要朝向整體作戰，是現階段要討論的部分，也希望最強戰將黃國昌2024有再戰的可能性。」

對於外界謠傳黃國昌與黨中央漸行漸遠，王婉諭解釋，大家都是走同路線，關心黑金等議題，而時力黨團也是在堅持同種價值，跟黃國昌也一直是密切合作關係，價值都是一樣，沒有外界所說分化或是黃國昌放棄等等。

談到時代力量內部是否有矛盾，王婉諭強調，當然沒有，因為兩大黨都希望小黨越快消滅越好，時力是民主政黨，本來就會有不同聲音，不像兩大黨是投票部隊，當然有些議題討論會很激烈，但這就是民主真諦，任何團體只要走再一起，一定有誰跟誰比較接近，而如何凝聚成大團體就是黨主席責任。

至於時代力量常遭批評為「小綠」，王婉諭認為，時力一直都是黃色，也是獨立自主的政黨，小綠、小藍、小白等稱號都是大家造謠出來，時力路線就是不要讓選民含淚投票，要再次讓大家相信這就是原本的時力。

王婉諭直言，堅持走讓台灣進步的路線，「而藍綠白真的有在為民主、民眾、社會做努力嗎？台灣長期發展有變更好嗎？還是只是在政治作秀？」

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