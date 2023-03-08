藏壽司不忍了！惡搞影片「首例逮捕」　3屁孩舔醬油瓶po網被抓

▲21歲金髮男已經被警方逮捕，藏壽司堅決表示，將訴諸法律途徑。（圖／翻攝自TikTok）



記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」遭到高中生惡作劇舔醬油瓶口並po網後，引發軒然大波，甚至在網路上引發模仿效應，導致各壽司店、拉麵店等餐飲業者接連受害。日前再度有網友跑到「藏壽司」拍攝舔醬油瓶的惡搞影片，該公司隨即硬起來蒐集證據報警，而警方經搜查後也依妨礙業務罪嫌逮捕了3名屁孩。

根據《中京電視台》報導，3名嫌犯2月3日共謀跑到藏壽司位於名古屋市中區的名古屋榮分店，並在店內拍攝惡搞影片。帶頭的21歲男子吉野凌雅與1名19歲少年、1名自稱15歲的少女到店內後，吉野趁著旁人不注意，拿起餐桌上的醬油瓶，並隨即用嘴含住瓶口，而少年則是用智慧型手機錄下整個過程，隨後上傳至社群網路。

該則影片上傳後再度引發撻伐，而藏壽司得知消息後，立刻蒐集相關證據，同時提交給警察。警方受理該案後投入調查，並鎖定3人，8日依妨礙業務罪嫌將3人逮捕，而這也是日本全國首次因類似事件逮捕涉案人士。不過警方目前尚未公開3人是否坦承犯行。

此外，當時除了被逮的3人外，並沒有其他人同席，警方將持續調查3名嫌犯的犯案動機、詳細過程以及參與程度。

對此，藏壽司表示，希望能藉由此次的逮捕讓外界了解，類似的惡作劇已經是「犯罪行為」，也希望今後不會再出現模仿犯。